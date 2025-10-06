Unionistas de Salamanca y su cantera, irreductibles

La comunión entre los jugadores de Unionistas de Salamanca y su fiel afición es total.

Teniendo siempre muy en cuenta sus pilares -democracia, profesionalidad y voluntariado-, Unionistas de Salamanca sigue navegando a toda vela.

Será una vez más el club salmantino que compita en la categoría más alta de su deporte, la Primera Federación.

Concretamente, se trata de la 8ª campaña consecutiva en la que la entidad charra milita en la tercera categoría del fútbol español.

A nivel social, Unionistas de Salamanca tiene una salud de hierro y su masa social actual ronda los 5.000 socios.

Son dueños de un club que disputa sus partidos en un estadio Reina Sofía que registra un ambiente espectacular en cada partido.

El lema de la campaña de socios de este año, 'Irreductibles', está inspirado en el cómic 'Astérix el Galo' y pone en valor el modelo del fútbol popular.

Esta filosofía está alejada del prototipo de la mayoría de los clubes, que dependen de inversores externos.

Además de por su primer equipo, la entidad es un referente por su cantera y por su equipo femenino, que en la última temporada lograron una cosecha increíble.

El femenino, en su primera campaña de vida, consiguió el ascenso de categoría.

En el caso del equipo filial competirá esta temporada en categoría nacional tras lograr un nuevo ascenso a Tercera RFEF.

El Juvenil A también consiguió ascender a la máxima categoría nacional, la División de Honor. Y el Infantil A puso la guinda al pastel proclamándose campeón de Castilla y León.

El club Unionistas cuenta además con una tienda oficial en pleno centro de Salamanca. Ubicada junto a las Catedrales, los aficionados pueden adquirir toda clase de artículos unionistas en Rúa Mayor, 43 de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.