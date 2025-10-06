Unión Deportiva Santa Marta: forjando futbolistas, construyendo personas

EÑE Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 07:57 Compartir

Unión Deportiva Santa Marta Dirección Campo Municipal de Fútbol Alfonso San Casto, Paseo de Tierno Galván, s/n, 37900, Santa Marta de Tormes, Salamanca

Página web www.udsantamarta.com

La Unión Deportiva Santa Marta (UDSM), con sede en Santa Marta de Tormes (Salamanca), no solo aspira a ser una referencia deportiva en la formación de fútbol base, sino que también se presenta como un proyecto integral que promueve valores, comunidad y responsabilidad social.

Actualmente, la UD Santa Marta cuenta con 23 equipos y alrededor de 400 jugadores en total. El crecimiento del club y la creciente demanda han obligado a crear nuevos equipos para que todos los inscritos puedan participar. Como dato destacable, en la escuela municipal de chupetines también ha aumentado el número de niños y niñas, superando los 25, algo que no se veía en años recientes.

Formación metodológica, preparación física y seguimiento individual

En los últimos años, el club ha trabajado arduamente para diseñar una estructura metodológica detallada. Los cuerpos técnicos reciben formación continua y se sigue un protocolo estructurado para cada categoría, empleando tecnologías audiovisuales para analizar tanto entrenamientos como partidos, tanto a nivel colectivo como individual. Esto permite un feedback visual que mejora el aprendizaje.

Otro de los puntos fuertes del club es el departamento de preparación física, enfocado en el rendimiento sostenible. En él se controlan aspectos como resistencias, recuperación y potencia. Un aspecto clave es el control de cargas, que posibilita monitorear el esfuerzo de cada jugador, prevenir lesiones y ajustar la carga de trabajo para optimizar los progresos.

Además, este año se ha reforzado el área de captación, con al menos tres responsables cubriendo Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid y Plasencia, con el objetivo de detectar talento en una amplia zona y asegurarse de que jugadores con potencial no pasen desapercibidos, permitiéndoles incorporarse a la Academia UDSM.

Uniformidad táctica: fútbol 11 como modelo de coherencia

Todos los equipos de fútbol 11 (excepto el primer equipo, por razones competitivas específicas) juegan con el mismo modelo de juego: organización posicional, transiciones, presión, salida de balón... Esta uniformidad asegura que los futbolistas, al ascender de categoría, ya conocen los principios del club, lo que facilita su adaptación y mejora la continuidad formativa.

Integración cantera-primer equipo

Varios jugadores del primer equipo, como Antonio David, Martín Galván, Sergio del Río y Adrián García, también forman parte de los cuerpos técnicos en categorías inferiores. Esto fortalece la comunicación entre niveles, establece un sello formativo común, sirve como modelo cercano para los jugadores de la Academia UDSM y mantiene vivo el estilo del club.

Convenio con el Real Valladolid

El club tiene firmado un acuerdo con el Real Valladolid para el desarrollo de jóvenes talentos, que incluye entrenamientos, metodología compartida, seguimiento y posibles cesiones. Algunos jugadores de la base ya entrenan con la cantera del club vallisoletano, potenciando su crecimiento técnico y competitivo.

Nuevo departamento disciplinar

Este año, la UD Santa Marta ha puesto en marcha un nuevo departamento disciplinar, una apuesta institucional para «erradicar incidentes» y fomentar el respeto hacia rivales, árbitros y compañeros. El objetivo central es que cualquier comportamiento antideportivo —ya sea de jugadores, entrenadores o familiares— sea abordado con claridad, con sanciones proporcionales y una labor educativa detrás. El departamento, dirigido por Francisco García, ha elaborado un decálogo de conducta que deben adoptar padres, jugadores y entrenadores, estableciendo protocolos claros para la actuación frente a faltas.

Para involucrar a toda la comunidad, el club ha celebrado reuniones con los padres de las categorías inferiores para presentar el funcionamiento de este departamento y realizar pedagogía preventiva ante posibles conflictos. Con esta iniciativa, la UD Santa Marta busca reforzar su imagen no solo como referente deportivo, sino también educativo y social, garantizando que los terrenos de juego sean espacios de respeto y convivencia.

Área Social de la Unión Deportiva Santa Marta: compromiso y acción

La UDSM ha puesto recientemente en marcha el Área Social UDSM, una nueva faceta institucional que amplía su misión más allá del fútbol. Esta área está coordinada por Mario Martín Santos, graduado en Educación Social y Animación Sociocultural, con experiencia en proyectos sociales, discapacidad, salud mental y deporte. El objetivo es fomentar valores como la solidaridad, el apoyo, la educación y el respeto, así como desarrollar proyectos y actividades sociales y culturales a partir del deporte.

Desde este área se han realizado diversas colaboraciones con entidades sociales tanto de Santa Marta de Tormes como de la provincia de Salamanca. Estas iniciativas abarcan diversos ámbitos, como la reivindicación de la importancia de la salud mental, la visibilización de enfermedades raras y el apoyo a asociaciones como Madres Solteras. Además, se han firmado convenios para impulsar la integración sociolaboral mediante el deporte, permitiendo que personas con discapacidad intelectual participen en prácticas en el entorno deportivo, incluida la posibilidad de hacerlo con el primer equipo como parte formativa.

La UD Santa Marta también participa activamente en el proyecto '+ Que Goles', promovido por la FCyLF junto con entidades de deporte adaptado, reforzando su compromiso con valores de inclusión, responsabilidad social y visibilidad para todos los deportistas. Este área social mantiene una relación directa con el área de Familias, coordinada por Francisco García, para multiplicar el impacto e involucrar a familias y jugadores en acciones sociales.

Conclusión: un modelo integral con huella social

La UD Santa Marta no se limita a formar futbolistas, sino que apuesta por la formación de personas, profesionales y ciudadanos comprometidos. Su estructura metodológica, el seguimiento técnico, la coherencia táctica, la conexión cantera-primer equipo, los valores de inclusión y su nuevo Área Social perfilan a un club moderno que entiende al deporte como una herramienta de transformación social.