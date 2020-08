Siete años de la Ley de Pesca y el papel de las asociaciones de pescadores sigue en el limbo

Han pasado unos cuantos años desde que apareció el borrador de una Ley que trajo bastante polémica y que vio la luz definitivamente el 3 de diciembre del año 2013. Una Ley moderna, valiente y atrevida que ponía en valor y apostaba de forma clara por la pesca deportiva, en un intento de desterrar de la mente del pescador el sacrificio de las capturas, Ley que la Administración no se atrevió a llevar hasta sus últimas consecuencias manteniendo una ventana abierta para facilitar la posibilidad de continuar matando truchas, tanto en tramos acotados como en aguas catalogadas en régimen especial controlado, AREC. Aún se tendrán que esperar unos años para que llegue un cambio de mentalidad y se olvide la imagen del pescador con la cesta, repartiendo peces entre familiares, amigos y vecinos, cambio que facilitará la aplicación del espíritu último de una Ley, ideada con la finalidad de no sacrificar los ejemplares capturados y convertir definitivamente a la pesca, en una actividad exclusivamente deportiva.

Cuatro años tardó la Administración en publicar un escueto Reglamento para desarrollarla, incumpliendo los plazos marcados, continuando determinados preceptos, a día de hoy, aparcados en el rincón del olvido. Uno de esos preceptos afecta directamente a las Asociaciones de Pescadores a las que la Ley dispensa el mismo tratamiento que a los Clubes Deportivos y Federación de Peca y el legislador le otorgó un papel relevante al dedicarle un Título completo de su Reglamento. A pesar de ello, los Clubes son los grandes olvidados de un proceso lento de adaptación a la nueva Ley, no existiendo una directriz, ni normativa que desarrolle el papel que deben jugar las Asociaciones de Pescadores.

Los Clubes que ostentaban la condición de Asociación colaboradora con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, no saben si lo siguen siendo, al no habérsele exigido la adaptación en los plazos que la nueva Ley señala, la colaboración entre la Administración y los Clubes es nula, la Dirección General competente en materia de pesca no tiene elaborada una relación de actividades, ni exige a los Clubes un programa de colaboración. Los Clubes no tienen los beneficios que por la Ley le corresponderían no recibiendo ningún tipo de ayuda pública. ¿Cuándo la Dirección General competente en materia de pesca va a desarrollar en su totalidad, una Ley que lleva vigente siete años?