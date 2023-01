Santolino firma una buena etapa en las piedras del desierto de Arabia

Lorenzo Santolino (Sherco) ha destacado en la segunda etapa del Dakar, una jornada largo, de más de 400 kilómetros cronometrados y sobre pistas pedregosas a las que se ha adaptado tirando de su experiencia de años en el Mundial de Enduro y sus cinco campeonatos de España de la especialidad. El resultado, un séptimo puesto en la etapa a 3.10 del ganador, rodando con los tiempos de los mejores todo el día y en la pomada de la general.

La etapa de este día 2 de enero constaba de 430 kilómetros de especial cronometrada, con salida del Sea Camp y llegada en Alula, y otros 158 kilómetros de enlace. Se anunciaba terreno variado, especialmente pistas duras y pedregosas y la entrada en los espectaculares cañones de la zona que han sido uno de los retos del día ya que encontrar las entradas y salidas correctas eran la principal dificultad para la navegación. Santolino salía a pista en el puesto 12 a las 8.01 de la mañana y pronto se ha encontrado bien con el terreno, pistas lentas y llenas de piedras, un terreno más parecido a un enduro que a un rally.

A los pocos kilómetros ha alcanzado al piloto que salía por delante, el chileno Cornejo (Honda), con el que ha rodado buena parte de la jornada; en las pistas más cerradas el salmantino se ponía por delante, muy compenetrado con su Sherco, y en el terreno más abierto tomaba el relevo el chileno. Después se les ha unido el piloto de Botswana, Ross Branch (Hero), que viniendo desde atrás (salía justo por detrás de Santolino) ha sido uno de los mejores de la etapa. En la parte final de la jornada, que al salmantino se le ha hecho algo larga, ha perdido algo de tiempo en un error de navegación y luego por el polvo. La victoria de la jornada, para el estadounidense Mason Klein (KTM), seguido de Bühler (Her) y Howes (Husqvarna); el mejor español, Joan Barreda (Honda) en sexto puesto, justo por delante de Santolino. En la general, liderato provisional para para Klein, seguido de Price (KTM) y Barreda, con Santolino en el puesto 13, a poco más de diez minutos del líder.

“Una etapa que se ha hecho muy larga, bastantes kilómetros y kilómetros lentos, zonas con mucha piedra, pistas muy rotas, costaba mantener un ritmo alto, pero me he encontrado bastante cómodo. En el kilómetro 40 he alcanzado a Cornejo y me he visto muy bien, la moto funciona perfecta y yo me he encontrado a gusto, he podido ir a buen ritmo sin arriesgar. A mitad de etapa he perdido un minuto en un río ancho que he dudado, he ido a buscar un punto de salida que no era. Me ha cazado Cornejo, en las zonas de piedra iba yo delante y en las rápidas se ponía él, también con Branch. Muy contento, no he tenido caídas, aunque en la zona abierta había bastante polvo y he perdido a Cornejo. Ha sido un buen día”, ha comentado.