Salamanca recibe a los seis jugadores que deleitarán en el Festival de Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno El Centro Internacional del Español acogió en la tarde de hoy el acto inaugural del Torneo Magistral

Jaime García Salamanca Martes, 21 de octubre 2025

A partir de este miércoles, y hasta el sábado 25 de octubre, los ojos del ajedrez mundial volverán a mirar a la capital del Tormes con motivo de la celebración del VIII Festival de Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno. «Salamanca no deja de ser la cuna del ajedrez. Aquí es donde se escribió por primera vez las reglas del ajedrez tal y como se entienden hoy en día», explicó Amador González de la Nava, director del Festival, en el acto de inauguración del certamen, que tuvo lugar en la tarde de hoy en las instalaciones del Centro Internacional del Español.

Con el Centro Internacional del Español como escenario, el Festival acogerá un año más como plato fuerte el Torneo Magistral, que contarán con la participación de seis destacadas figuras del ajedrez mundial manteniendo un número paritario de jugadoras y de jugadores. El ucraniano Ruslan Ponomariov, vigente ganador del evento, Sara Khadem, Sabrina Vega, Nadya Toncheva, Julio Granda y Pranav Venkatesh serán los rostros que den color al atractivo cartel de la competición para deleitar a los aficionados al ajedrez de todo el mundo. «Para mí, es un placer que me inviten a una nueva edición. Espero dejar un buen ajedrez porque hay una nómina de jugadores que son auténticas leyendas del ajedrez», explicó Sabrina Vega, una de las jugadoras en el Torneo Magistral, en el acto inaugural.

Además, habrá un aumento de partidas, ya que el Magistral estrenará un nuevo formato donde se jugará mediante un sistema liga a doble vuelta para que se vean las caras en dos ocasiones contra cada oponente, con blancas y negras y el ritmo de las partidas será de 30 minutos más 5 segundos de incremento por movimiento. «Con este nuevo formato veremos un campeón más justo que otras ocasiones. El factor suerte va a influir muy poquito. Si en el ajedrez influye poco de por sí, pues aquí todavía menos», explicó Amador González.

Pero, el Festival no solo comprende dicha competición, ya que cuenta con varias sedes para desarrollar el amplio programa de actividades. Durante estos días, la Fonda Veracruz, el Centro Gallego de Salamanca y el Colegio Oficial de Farmacéuticos acogerán, y abierto a todos los jugadores, partidas simultáneas, el Torneo Relámpago y el Torneo Infantil.

Así como las conferencias de la mano de Jorge González, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, impartirá la de 'El ajedrez como recurso terapéutico', y Joaquín Espejo, árbitro internacional, 'Mis dieciocho actuaciones con Anatoly Karpov'.

Y como en ediciones anteriores, con audiencias de más de medio millón de espectadores, las partidas podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de Alumni–USAL. «A los salmantinos desearía que no perdieran la oportunidad de ver en directo este certamen, porque es una oportunidad única de ver un gran nivel y no deberían perdérsela», zanja el director del certamen.

Programa VIII Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno

22 de octubre:

• 16:00: Torneo Magistral: Rondas 1, 2 y 3.

Lugar: Centro Internacional del Español

23 de octubre:

• 12:30: Torneo Magistral: Ronda 4.

Lugar: Centro Internacional del Español

• 17:00: Partidas simultáneas.

Lugar: Fonda Veracruz

24 de octubre:

• 16:00: Torneo Magistral: Rondas 5, 6 y 7.

Lugar: Centro Internacional del Español

• 20:30: Torneo relámpago.

Lugar: Centro Gallego de Salamanca

25 de octubre:

• 11:00: Conferencia «El ajedrez como recurso terapéutico». A cargo de D. Jorge González Fernández. Doctor en Medicina, Postgrado en Psiquiatría, Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Monitor y Árbitro de Ajedrez.

Lugar: Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca

• 11:00: Torneo Infantil.

Lugar: Centro Internacional del Español

• 12:30: Conferencia «Mis dieciocho actuaciones con Anatoly Karpov». A cargo de D. Joaquín Espejo. Árbitro Internacional/Organizador Internacional.

Lugar: Centro Internacional del Español

• 16:00: Torneo Magistral: Rondas 8, 9 y 10.

Lugar: Centro Internacional del Español

• 20:30: Clausura del Festival.

Lugar: Centro Internacional del Español