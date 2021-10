Polémico final de la temporada de pesca

La Consejería de Medio Ambiente contraviniendo su propia norma, autorizó más de 40 pases de control para pescar en el Escenario Deportivo y Social Tormes I de Salamanca, concretamente autorizó 53 pases de control, menos mal que al final no asistieron todos, porque habrían tenido que pescar por turnos, pero ésta es otra historia.

El agraciado o en este caso desgraciado club, fue el C.D. Mosqueros del Tormes de Salamanca, que en la actualidad cuenta con el mayor número de socios de la provincia , más de ochenta, exclusivamente pescadores, club comprometido desde que se fundó, en labores de mantenimiento y conservación del medio ambiente, así como en el fomento de la pesca y la formación de futuros pescadores, en estrecha colaboración con la administración, al que únicamente se le concede un día para que sus 87 socios puedan realizar un social en uno de los cuatro Escenarios Deportivos Sociales que hay en Salamanca, frente a otros clubes de la provincia con la mitad de socios a los que se le conceden tres días, esta discriminación viene motivada exclusivamente porque unos compiten y otros no.

El C.D. Mosqueros del Tormes, club no competitivo, desvinculado totalmente de la Federación de Pesca, estamento, a su modo de entender, que no aporta absolutamente nada en materia de conservación, ni en la formación de futuros pescadores, pide únicamente igualdad y que se corrijan los desajustes que está provocando esa desigualdad entre la competición y lo social a la hora de gestionar los Escenarios Deportivos y Sociales y que se cumplan los preceptos legales recogidos en la exposición de motivos de la Ley 9/2013 de Pesca de Castilla y León donde de forma literal dice: “... No olvidarse de establecer un marco adecuado para la celebración de competiciones deportivas y sociales referentes a la pesca”. En la actualidad el marco no es el adecuado al no haber igualdad de trato entre los conceptos, social y competitivo, existiendo trato de favor hacia la competición. No es de recibo que al club con más licencias de pesca de Salamanca y por lo tanto que más dinero aporta a las arcas de la Junta de Castilla y León por el mero hecho de no competir, se le concedan menos días para pescar en un EDS que a otros de la comunidad con la mitad licencias.