Nutrida programación deportiva para todas las edades

En Aldeatejada el deporte no entiende de edades. El Ayuntamiento vuelve a demostrar en este curso 2025-2026 su firme compromiso con la actividad física como motor de bienestar, convivencia y hábitos saludables para todos sus vecinos. La nueva programación, recogida en las Bases de Participación y en la oferta de actividades municipales, incluye propuestas que abarcan desde la iniciación en la infancia hasta modalidades específicas para adultos, consolidando a la localidad como un referente deportivo en el alfoz de Salamanca.

La Escuela Deportiva Municipal ofrece a los más pequeños un itinerario variado para formarse en diferentes disciplinas. Atletismo, bádminton, baloncesto —con equipos desde prebenjamín hasta juvenil—, balonmano, fútbol sala en varias categorías y gimnasia rítmica conforman un bloque sólido de deportes colectivos e individuales. Para los más pequeños, la actividad de Predeporte permite dar los primeros pasos en la coordinación y la psicomotricidad, facilitando el tránsito hacia modalidades más regladas.

La oferta se completa con las Actividades Deportivas Adultos-Infantiles, un catálogo que invita tanto a los mayores como a los jóvenes a mantener un estilo de vida activo. Se incluyen disciplinas como kárate, bádminton para adultos, pádel, patinaje —con grupos de iniciación y perfeccionamiento, horarios vespertinos en el frontón municipal y una cuota de 75 euros por trimestre—, así como modalidades de acondicionamiento físico y bienestar: GAP, pilates, movilidad consciente, yoga, yoga y movilidad, zumba, power active y powerbox. Además, la original propuesta de majorettes/twirling añade un componente artístico a la programación.

El esfuerzo del Ayuntamiento de Aldeatejada se refleja también en la planificación de horarios adaptados y ajustables, además de precios asequibles diferenciados entre empadronados y no empadronados, y descuentos para familias con varios hijos inscritos. Todo ello con el objetivo de que nadie quede fuera de la práctica deportiva.

En definitiva, Aldeatejada refuerza su identidad como «pueblo deportivo», entendiendo el deporte no solo como competición, sino como un espacio de aprendizaje, escuela de valores, convivencia y salud. Una apuesta decidida por el movimiento que convierte a la localidad en ejemplo de implicación institucional y pasión por el deporte.