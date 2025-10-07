Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las pistas deportivas Teresa Recio, ubicadas en El Barrio en Villares de la Reina. FOTOS: EÑE
Nuevas instalaciones para el deporte en Villares de la Reina

El municipio ha ejecutado las pistas deportivas Teresa Recio en la zona de El Barrio y a final de este año está previsto que se complete la construcción del pabellón cubierto de Aldeaseca de Armuña

EÑE

Villares de la Reina

Martes, 7 de octubre 2025, 05:30

Ayuntamiento de Villares de la Reina

  • Dirección Calle Fuente, 42, 37184, Villares de la Reina, Salamanca

  • Teléfono 923288377

  • Página web www.villaresdelareina.es

La apuesta decidida por el deporte en la localidad armuñesa de Villares de la Reina se plasma en las nuevas instalaciones conocidas como las Pistas deportivas Teresa Recio y en la construcción del pabellón polideportivo en Aldeaseca, que estará terminado a mediados del mes de diciembre.

En el primer caso, las pistas deportivas, llevan el nombre de la atleta olímpica nacida en la localidad, Teresa Recio, por decisión unánime del pleno de la Corporación. Estas pistas están dotadas con una cancha grande para fútbol sala y dos canchas de baloncesto; otra pista con una cancha de baloncesto grande y dos campos minis de baloncesto; un pista de fútbol indoor vallada para los más pequeños y otra pista de fútbol indoor con césped artificial.

Las obras del pabellón de Aldeaseca de Armuña.

«En el recinto se han plantado diferentes especies de árboles y ha sido un punto de encuentro familiar a lo largo del verano», según ha explicado Álvaro Coque, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villares de la Reina. En diciembre está previsto que terminen las obras del pabellón polideportivo de Aldeaseca. En esta instalación, que estará cubierta, podrán practicarse diferentes deportes y contará con una sala cerrada de cien metros cuadros que permitirá también abordar actividades sociales, recreativas y deportivas. Esta actuación supone una inversión que supera los 800.000 euros, incluirá un nuevo espacio con despachos y sala de espera al que se trasladarán en el futuro el consultorio médico.

Las piscinas climatizadas siguen siendo otra de las ofertas de la que se disponen en el municipio de Villares de la Reina. Esta nueva temporada ha abierto con un alto número de inscripciones, gracias a la sala fitness y el gimnasio municipal con máquinas para diferentes ejercicios.

Participantes

El concejal de Deportes, Álvaro Coque, ha puesto de manifiesto que las actividades deportivas, tanto para adultos como infantiles, cuenta con más de 600 personas inscritas. Entre las actividades están yoga, pilates, hipopresivos, cardio boxing, zumba y taichí. Los pequeños pueden participar en deportes como atletismo, gimnasia rítmica, patinaje, kick boxing, baile, tenis, pádel, pequefútbol y judo. Las instalaciones deportivas, entre ellas el campo de fútbol Fulgencio Gómez, «Genci», acogen a más de 200 chicos y chicas que participan en esta modalidad deportiva y están viendo mejoradas las instalaciones con una adecuación de los vestuarios ante la alta demanda de deportistas. El edil de Deportes ha animado a todos los vecinos a participar en las actividades deportivos, tanto habituales como las puntuales, «la práctica del deporte es muy beneficiosa tanto para la saludo como para la integración social».

