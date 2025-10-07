Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Clases de natación en la piscina climatizada de Garrido.
Más que natación: una experiencia para toda la familia

Piscis pone en marcha una temporada llena de actividades acuáticas, bienestar y salud en las piscinas municipales de Salamanca, con propuestas para todas las edades

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 05:30

Piscis

  • Dirección Calle Prado, 13, entreplanta, 37002, Salamanca

  • Teléfono 672113030

  • Página web www.piscinasmunicipalessalamanca.com

Con la llegada del frío, el deporte bajo techo cobra protagonismo, y las piscinas municipales de Salamanca, ubicadas en Garrido, Alamedilla y San José; se presentan como el escenario perfecto para mantenerse en forma. Bajo la gestión de Piscis y con un equipo de profesionales especializados, arranca una temporada repleta de actividades pensadas para todas las edades y niveles.

Entre las propuestas destacan los cursos de natación, disponibles desde los 3 años hasta edad adulta, con opciones desde la iniciación hasta la mejora técnica. Las clases están diseñadas para combinar aprendizaje, seguridad y disfrute, siempre con atención personalizada. Asimismo, la flexibilidad horaria permite que los usuarios encuentren su turno ideal.

Por otro lado, las familias con bebés también encontrarán una actividad ideal como la matronatación, disponible en los espacios de la Alamedilla y San José.

En la piscina de San José se ofrece además de la natación, entrenamiento combinado dentro y fuera del agua, en seco se puede practicar fuerza, cardio, yoga, pilates, hipopresivos o fuerza funcional, y dentro del agua los programas de fit-float o waterform, que trasladan el gimnasio a la piscina.

Por otro lado, la natación terapéutica continúa siendo clave para personas en rehabilitación o con dolencias físicas, con sesiones adaptadas en las tres piscinas, acompañadas por fisioterapeutas colegiados. También hay opción de masaje terapéutico en Alamedilla y San José. Este invierno, dale un impulso a tu bienestar en las piscinas municipales.

Nadar, a cualquier edad

Nadar es una habilidad esencial y una excelente forma de ejercicio. En las piscinas municipales de Salamanca, los cursos de natación están abiertos a personas desde los 3 años hasta adultos mayores. Con horarios flexibles y niveles adaptados, los participantes pueden empezar desde cero o perfeccionar su técnica. Los instructores cualificados garantizan un entorno seguro, estimulante y efectivo para todos.

Bienestar familiar

Compartir un momento en el agua con tu bebé es una experiencia única. En Alamedilla y San José, las sesiones de matronatación están pensadas para niños de 6 meses a 3 años acompañados por un adulto. La actividad estimula el desarrollo psicomotor y sensorial del pequeño, y a la vez fortalece el vínculo afectivo. Todo se realiza en un entorno seguro, adaptado, y con profesionales que guían cada paso.

Más allá de la piscina

Desde yoga y entrenamiento funcional hasta sesiones innovadoras como fit-float y Waterform, la oferta se adapta a quienes buscan variedad y dinamismo. Además, la natación terapéutica sigue siendo un pilar del programa, especialmente para quienes enfrentan dolencias físicas. El complemento perfecto: masajes terapéuticos en San José y Alamedilla. Porque cuidarse también es disfrutar.

