Nairo Quintana, ileso tras ser atropellado mientras entrenaba

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) ha sido atropellado este viernes mientras entrenaba junto a su hermano Dayer en la localidad de Motavita, en el centro de Colombia, aunque se encuentra fuera de peligro, solo dolorido de un golpe en la rodilla derecha y otro en el muslo izquierdo, y no ha sido trasladado a ningún centro hospitalario tras el accidente.

"Nairo fue atropellado por un coche hoy durante su entrenamiento. Les daremos lo antes posible más información sobre su salud", escribió en la red social Twitter su equipo, el Team Arkéa Samsic francés.

La alcaldía de Motavita, localidad donde se produjo el accidente, sí dio detalles sobre lo sucedido. "El ciclista boyacense Nairo Quintana sufre un accidente en la vía nacional sector vereda Salvial de Motavita. Un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento", señala el consistorio, que confirmó que la alcaldesa Mery Mozo acudió "para atender la emergencia".

Tras ello, y según la propia alcaldía, decide "desplazarse a su hogar", donde ha sido atendido "por el médico personal". "Deseamos pronta recuperación a nuestro campeón", añade.

El propio Quintana tranquilizó a los aficionados horas después del accidente con un vídeo en redes sociales. "Muchas gracias por todos los mensajes de aliento, sabemos que había preocupación. Esta mañana me ha atropellado un carro; teníamos nuestro vehículo acompañante atrás y justamente nos adelantó otro carro, me dio por detrás y no pude verlo, iba por la línea blanca y me atropelló", explicó.

"Tengo un pequeño raspón y un golpe en la rodilla derecha y otro en el muslo izquierdo, que fue por donde choqué con el espejo retrovisor del vehículo que me dio. Estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos hacer para descartar cualquier lesión que nos pueda afectar a nuestra preparación. Estoy bien y seguramente que de esta saldremos mejor", finalizó.

Quintana, que hasta el año pasado corría en las filas del Movistar Team, se prepara para el Tour de Francia, que este año se celebrará entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, con inicio en Niza y final en París. El desarrollo de la ronda gala se ha movido de su tradicional mes de julio por las precauciones por la pandemia de coronavirus.