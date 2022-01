Nadal, sobre Djokovic: “La justicia ha hablado y me parece lo más justo”

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que si la justicia australiana ha decidido dar la razón al serbio Novak Djokovic y mantener con vigencia su visado para participar en el Abierto de Australia es “lo más justo”, más allá de que esté “de acuerdo o no” con algunas opiniones del número uno del mundo.

“Me parece correcto. La justicia es la que tiene que hablar en este caso, yo siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas. Más allá de que pueda estar de acuerdo o no en algunas cosas con Djokovic, la justicia ha hablado y dice que tiene derecho a participar en el Abierto de Australia. Si así ha sido resuelto, es lo más justo. Toda la suerte para él”, declaró en una entrevista al programa ‘Más de uno’ de Onda Cero.

Además, el balear afirmó que es mejor que el ‘Grand Slam’ oceánico tenga “a los mejores sobre la pista”. “A nivel personal, prefiero mucho más que no juegue”, dijo entre risas. “Se mueven muchos intereses alrededor del deporte, sobre todo económicos y publicitarios, y es mucho mejor cuando los mejores están jugando. Dan más interés”, apuntó.

El de Manacor reiteró su confianza en las vacunas y lamentó el nivel de crispación que reina en las redes sociales. “El tema de las redes sociales ha radicalizado mucho al mundo, hay carta libre para poder expresarse y decir muchas cosas que luego a la cara no se dicen. Cada uno tiene que ser libre de tomar sus propias decisiones, pero cada decisión lleva sus consecuencias”, explicó.

“De tenis sí que sé, de otras cosas sé menos, e intento escuchar y obedecer a las personas que saben de cada materia. Todas las instituciones más importantes del mundo dicen que la vacuna es el camino para parar esta pandemia y el desastre que estamos viviendo durante los últimos 20 meses. Yo intento seguir lo que dicen, no me siendo más inteligente ni menos inteligente por hacerlo. Todo el debate que se genera alrededor es un circo”, continuó.

En este sentido, recordó que es “una realidad” que ha habido “millones de muertos en el mundo por culpa de un virus”. “El efecto de las vacunas no sé cuál será a largo plazo, pero a corto plazo no tengo ninguna duda de lo que nos ha cambiado la vida a todos”, manifestó.

En otro orden de cosas, Nadal habló de su positivo por COVID-19 de finales de diciembre. “Venía de una gira en Oriente Medio. Tenía tres PRC negativas en cinco días, y me empecé a sentir bastante mal en el viaje de regreso a casa. Nunca pensé que tuviera COVID-19 porque tenía PCR negativas, la última horas antes. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue irme al hospital. No quería ver a mi madre y a nadie conocido para no contagiar. Di positivo y avisé a todos los que tenía que avisar”, señaló.

Sin embargo, logró recuperarse y conquistar este domingo en Melbourne su primer título de 2022. “Han sido meses difíciles. He tenido muchos problemas en el pie, el confinamiento... He vuelto a competir y las cosas han ido razonablemente bien. Después de muchos meses sin competir, más allá de ganar o perder, lo importante era volver a estar en una pista de forma oficial. He competido y he intentado recuperar todas las sensaciones positivas”, subrayó.

Por último, no quiso hablar de su reunión con el rey emérito en Abu Dabi. “Conozco al rey Juan Carlos desde hace muchísimos años, es un gran aficionado al deporte y pude compartir con él algunas horas. Cómo lo vi, prefiero reservarme”, finalizó, sin opinar de su posible regreso a España.