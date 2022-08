Mario García Romo avisa tras su bronce europeo: “Para convertirte en leyenda tienes que ganar a las leyendas”

Una espectacular carrera en Munich ha permitido a Mario García Romo conseguir la medalla de bronce en los 1.500 metros del Campeonato de Europa de Atletismo. Un éxito que se une a su cuarto puesto en el Mundial, en el que también rozó ese mismo puesto en el podio.

“Venía a por el oro e intenté pelearlo hasta el último momento. Es cierto que si hubiera tenido paciencia por la plata me la hubiera llevado porque iba tirando como podía pero un bronce, para la temporada que he tenido, me hace tener más ganas de seguir trabajando para mejorar”, ha asegurado el atleta salmantino en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

A lo largo de la prueba, García Romo siguió el ritmo marcado por Jakob Ingebrigtsen, que cumplió los pronósticos haciéndose con la medalla de oro. Además, en los últimos metros también le superó el británico Jake Heyward.

“A toda la gente cercana le decía que podía luchar por el oro pero ahora mismo Ingebrigtsen está en un nivel inalcanzable para todo el mundo. Tenemos un referente y hay que trabajar mejor y preparar los campeonatos mejor para afrontar el ciclo de los próximos años. No se puede llevar Noruega todo”, explicó el atleta charro.