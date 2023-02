Luto en el deporte español por la muerte de Ángel Basas y su hijo Carlos

Jackson Quiñónez: No me salen las palabras para expresar el dolor que me ocasiona esta noticia. Descansa en paz Ángel y Carlos, Ánimos a la familia

Katir: Es injusto. Me ayudó en todo lo que ha podido. Me despedí de él el 20 de febrero por llamada para organizarme una recuperación muscular. Siempre se ha preocupado por nosotros y estuvo ahí. Que descansen en paz

Quique Llopis: Grandísima persona y profesional. Mucho ánimo a todos los familiares. DEP

Ander Mirambell: Devastador enterarme de la muerte de Ángel Basas y su hijo Carlos. Un abrazo a sus hijos Daniel y Javier, pilotos de skeleton y a su madre. Mucha fuerza en un momento tan trágico. Ángel es y será una leyenda del deporte español

Jennifer Pareja: En shock. DEP

José Manuel Franco : tristísima noticia. Quiero trasladar mis condolencias y las de todo el equipo del Consejo Superior de Deportes a la familia y allegados de Ángel Basas y su hijo Carlos. Nuestro cariño y apoyo siempre, a la familia del atletismo español

Raúl Chapado: Te has ido sin despedirte, compañero... Estamos rotos, son demasiados años de recuerdos para digerir este dolor. Nunca voy a olvidar mi conversación con Carlos el sábado en Bathurst. Cuidaremos de Mayte y tus hijos. Se van dos ángeles