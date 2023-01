Los secretos de la mosca y el carpfishing en pesca

Recupero la idea de un artículo escrito ahora hace un año, en que analizaba los puntos comunes a dos técnicas de pesca, puntos escasos, ya que se trata de dos técnicas totalmente diferenciadas y que lo único que tienen en común es su finalidad, que no es otra que la captura de peces. En aquella ocasión analizaba un escrito de un loco por la pesca, como yo, del que únicamente me diferenciaba la técnica empleada para la consecución de un fin, capturar ciprínidos de grandes dimensiones, carpas o barbos. El método que yo empleo es con sedal pesado, buscando engañar a los peces arriba, en la superficie del agua, utilizando como señuelo una pequeña mosca de foam, él pesca abajo, por debajo de la superficie del agua, utilizando engodos y como cebo boilies, pellets y otras harinas. El punto en común que nos une, en el que coincidimos los dos, no es otro que el convencimiento de que en la pesca no vale todo, que para conseguir capturar un pez, existe un código ético proveniente de una fuente no escrita ni hablada que lo dicta, código que cada pescador lleva dentro y que ambos respetamos, aunque efectivamente y por desgracia, hay pescadores para los que todo vale con tal de conseguir un momento de gloria y unos kilos de pez para posar en la foto y colgarlo en las redes sociales.

Reconozco que soy un bicho raro, con una filosofía particular al que le gusta más ir a pescar o estar pescando que sacar peces, que ahora mismo antepongo el momento mágico de incitar a una trucha recelosa consiguiendo que abandone su refugio incitada por mi mosca, antes que capturarla o que incluso, en momentos puntuales, prefiero una buena tertulia a pie de río con otros locos por la pesca que meterme al agua a dar varadas y que, a pesar de no estar con la caña en la mano, investigar e indagar a través de la lectura sobre nuestros predecesores me relaja y me gusta como si estuviera pescando. No sé si será la edad, como leía en unas notas cuyo título literal decía “Diez señales de que la pesca con mosca te suda los... exactamente eso”, escritas probablemente por un pescador saturado y al igual que yo, con montones de años de pescador a las espaldas, lo cierto es que empezaba con unas letras que perfectamente podrían haber sido mías, “cada año que pasa pesco peor y cada vez me lo paso mejor”.