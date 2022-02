Los padres de la pesca con mosca

A finales del siglo XIX el pescador inglés Frederic Halford, apodado el “Tejón independiente” con la inestimable colaboración de su gran amigo George Selwyn Marryat, dejaba constancia en papel, en el año 1886, sobre el tratado de pesca con mosca seca más significativo e importante del mundo. Su título “Floating Flies and How to Dress Them” que traducido viene a ser “Moscas Flotantes y cómo Vestirlas”.

Se trata del primer tratado de pesca que recoge, con instrucciones claras y precisas, la forma de confeccionar moscas secas para la pesca de truchas y tímalos, describiendo: materiales, cómo teñirlos y manera de atarlos en anzuelos de argolla conjuntamente con algunos consejos prácticos para utilizarlas, convirtiendo su nombre en sinónimo de mosca seca e influyendo en todos los pescadores del mundo al completar su legado con su segundo libro “Dry Fly Fishing in Theory and Practice” Pesca a mosca Teoría y Práctica escrito 1902. De estas dos obras nace una forma de pescar que creó la escuela denominada “Halfordiana” tomando la entomología pleno protagonismo sobre las moscas a imitar.

A principios de S.XX el pescador GEM Skues después de leer y ensalzar los dos tratados de Halford, va un paso más allá, rompiendo barreras y sacando del corsé en el que estaba inmersa la pesca con mosca, con dos tratados escritos a principios del S. XX, tratando de relanzar la pesca con mosca bajo la superficie del agua. Sus títulos, “Minor Tactics of the Chalk Stream” Tácticas Menores en Arroyos de Tiza y “The Way of a Trout With” El camino de la Trucha, en ellos recoge lo que hoy conocemos como la pesca con moscas emergentes y ninfas.

Estas dos formas de entender la pesca, no estuvieron exentas de controversias provocando las disputas más amargas de la historia de la pesca a mosca llegando los defensores de la escuela de Halford a considerar a los seguidores de Skues como peligrosos heresiarcas. No es cierto, como afirman algunos, que entre Halford y Skues, padres de la pesca con mosca moderna, hubiera beligerancia ya que Skues nunca vetó la forma de pescar de Halford sino que la amplió, algo que Halford nunca llegó a ver porque antes de estos vaivenes falleció. Lo que está claro es que ambos utilizan la misma técnica para proyectar una mosca que imita a un insecto natural, creando la pesca con mosca moderna.