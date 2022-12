Los goles de Benzema hacen líder al Madrid (0-2)

Le costó al Real Madrid y tuvo que esperar a los últimos diez minutos, pero terminó consiguiendo una importante victoria en Zorrilla gracias a un doblete de Benzema, que le permite colocarse como líder provisional.

El Real Valladolid y el Real Madrid llegaron al descanso sin poder inaugurar el marcador del José Zorrilla, tras una primera mitad intensa, que comenzó dominando con claridad el conjunto visitante y que finalizó con un arreón de los locales.

Masip tuvo que intervenir en varias ocasiones para detener los lanzamientos de Vinicius Júnior, fundamentalmente, muy peligroso por su velocidad, y de Asensio, aunque fue Rüdiger el que dispuso de la mejor oportunidad. Su disparo no halló portería, a pesar de que esta se encontraba vacía.

En los últimos quince minutos, el conjunto blanquivioleta aprovechó las salidas con balón y fue Aguado el que contó con la mejor ocasión para abrir el casillero, pero se topó con un gran Courtois.

De nuevo tuvo que aparecer el portero belga en el minuto 68 para realizar una gran parada a Sergio León.

El Real Madrid no era capaz de plantarse en los dominios de Masip y ya solo quedaba un cuarto de hora para el final del choque. Fue Benzema el primero en intentarlo, pero su disparo a la base del poste se encontró con la mano del guardameta pucelano para mandar el balón a córner. Y en el saque de esquina llegó la acción que cambió el choque: el remate de cabeza de Rüdiger era interceptado por la mano de Javi Sánchez y el árbitro, tras ver la imagen repetida, señaló el penalti. Benzema no falló. Por si no era suficiente, el francés, poco antes del final, sentenció el partido aprovechando una excelente jugada de Camavinga.