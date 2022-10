Lorenzo Santolino sigue acercándose a los diez mejores del Rally de Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado una nueva etapa en el Rally de Marruecos con un duodécimo puesto y muchas pruebas en su moto de cara al Dakar, ya que se ha tomado la carrera como un banco de ensayos de cara a la gran cita de enero.

La de este martes la tercera etapa, cuarta jornada en línea, con 436 kilómetros era un bucle con salida y llegada en Laayoune, con 300 kilómetros de special cronometrada en torno al vivac donde la carrera se ha instalado. Según la organización, la misma que en el Dakar, el terreno que se iban a encontrar es similar al trazado de la próxima edición del mítico rally en Arabia Saudí: dunas, pistas de navegación y los ‘plateaux’ con largas rectas.

Santolino partía en el puesto once tras acabar en esa posición la anterior etapa y ha rodado casi toda la jornada en solitario, que ha marcado pocas diferencias: los seis primeros han entrado en poco más de 3 minutos.

La etapa ha tenido una buena ración de dunas y de nuevo se ha repetido algo habitual: los pilotos punteros del día anterior lo han pagado perdiendo tiempo. En el caso de Santolino, se ha mantenido casi todo el día entre los diez mejores tiempos, para acabar duodécimo a 9’55” del ganador, que este martes ha sido Luciano Benavides (Husqvarna). El líder de la provisional, Howes (Husqvarna), mantiene la posición tras defenderse bien toda la jornada; Santolino se mantiene decimocuarto en la provisional, alejado tras la penalización de la prólogo: sin ella estaría entre los diez primeros de la general.

“Otro día que he ido casi todo el tiempo solo. Primer sector con dunas, algunas rotas, otras blandas. Después en el kilómetro 70 me ha cogido Branch que salió dos minutos después, me ha alcanzado en una zona rápida, le he dejado pasar y le he intentado seguir, pero había mucho polvo, he ido muchos kilómetros viendo su referencia”, ha comentado.

“Después del repostaje he perdido un minuto en una nota que se ha confundido más gente, a partir de ahí la navegación era más complicada, había que ir concentrado. En el último sector estaba el terreno muy roto, muchos baches, sin mucha confianza, he ido conservando para evitar sustos”, ha añadido. “Sigo probando, hemos mejorado algo, a ver si conseguimos buenos reglajes”, ha comentado el salmantino, que mantiene como objetivo probar cosas en su Sherco de cara al Dakar.