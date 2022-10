Lorenzo Santolino marca el ritmo en su última prueba antes del Dakar

Lorenzo Santolino ha empezado el Andalucía Rally con buen pie y tras su buena clasificación en la prólogo hoy ha brillado en la primera etapa en línea, con una táctica arriesgada y agresiva, eligiendo salir el primero a pista y con buenos tiempos toda la jornada. Además, ha terminado con grandes sensaciones de pilotaje y puesta a punto de su Sherco 450 Rally y se coloca sexto en la general provisional.

El rally andaluz afrontaba este jueves su primera etapa en línea tras el aperitivo del prólogo. La corta especial del miércoles servía para fijar el orden de salida este jueves. En concreto, los 15 primeros elegían posición y ahí Santolino ha decidido ser audaz. Cuando llegó su momento, pidió salir a pista el primero y abrir la carrera, una apuesta arriesgada que le ha dado resultado.

Habitualmente, abrir pista perjudica por la falta de trazas que ayuden a la navegación, lo que suele ralentizar el ritmo del piloto que va delante y favorece a los que van llegando por detrás. Sin embargo, el terreno más endurero y de pistas de Andalucía ha sido una ventaja.

Santolino ha arrancado fuerte y se ha movido siempre entre los 5-6 primeros. A partir del kilómetro 180 de especial ha empezado a sufrir problemas de desgaste de neumático trasero, que han sido comunes a casi todos los pilotos por el tipo de terreno. Resultado provisional, quinto en la etapa y sexto en la general, ya que la organización no ha confirmado a esta hora los oficiales por un problema técnico.

“Especial bastante intensa para mí, muchas notas, abriendo pista todo el tiempo con algún error que he podido rectificar perdiendo algunos segundos, pero abriendo pista era parte del juego”, ha comentado. “Me he encontrado bastante a gusto con la moto, mucha concentración, zonas con muchas notas seguidas y comprobando todo el rato que se validaban los waypoint, pero me he encontrado a gusto todo el día rodando solo. Gracias al equipo que me han puesto la moto a punto y recuperar sensaciones es positivos”, ha dicho.

“Las pistas eran rápidas, pero no tanto como pensaba, había zonas de muchas notas seguidas, pero ha sido una especial bonita y la de disfrutado mucho”, ha asegurado Santolino, que ha tenido aficionados apoyándole y que ha pedido prudencia a los que siguen la carrera sobre el terreno.