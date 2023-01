Lorenzo Santolino consigue meterse en el ‘top ten’ del Dakar a falta de una etapa

Lorenzo Santolino (Sherco) acaricia el objetivo de terminar entre los diez mejores el Dakar 2023 y pese a sufrir en la despedida de las dunas se coloca noveno de la general a falta de la última etapa. La estrategia de controlar y pilotar con cabeza, sin superar límites propios ni mecánicos, está dando sus frutos, aunque hay que espera porque el Dakar no perdona y hasta la última etapa puede pasar de todo. De hecho, el título se jugará este domingo entre dos pilotos separados por 12 segundos, Toby Price y Kevin Benavides (ambos KTM), cuando se han superado las 48 horas de especiales cronometradas.

La etapa de este día 14 de enero era la salida del temido ‘empty quarter’ y ha sido la más complicada en este inhóspito terreno. Los 154 kilómetros de especial tenían más dunas cortadas y difíciles de leer que los días anteriores y eso ha marcado algunas diferencias. Además, había otro interminable enlace de más de 500 kilómetros para llegar al final.

El salmantino partía bastante atrás y con el objetivo de conservar sus opciones para intentar alcanzar uno de los diez primeros puestos de la general, este sábado salía en el undécimo. A su favor, primero, el abandono de Mason Klein (KTM), al que tenía ocho minutos por delante en la provisional y que se retiraba físicamente tocado tras las caídas de los últimos días. Ya en pista, a Santolino le ha costado más que los últimos días, cuando había cedido muy poco tiempo; ha marcado algunos buenos parciales, pero ha acabado en el puesto 18, a 10.34 minutos; por el camino ha visto en el suelo a Walkner (KTM), otro piloto por delante en la provisional, que se ha tenido que retirar. Eso le daba al salmantino el noveno en la general.

“Ya estamos en el final, otra etapa más. Bastantes más dunas hoy, la primera zona con más crestas altas y blanadas y la parte final de la etapa más onduladas y rápidas. Poca visibilidad, en algunos rumbos teníamos el sol por detrás y aunque había trazas, al estar tan seca la arena se marca poco y con el viento queda poco visible. He tenido precaución porque cambia poco el resultado, estos últimos días he apretado donde lo veía bien y conservaba en las zonas con más dudas”, ha comentado.

“Una lástima, he visto a Walkner caído, ya con el helicóptero atendiéndole. Hay zonas que engañan, que parece que no hay nada detrás y hay algún cortado. A veces no son muy grandes, pero si saltas puedes hacer una compresión muy fuerte y hacerte daño. Yo en estas zonas corto, se notará en el resultado al final del día, pero hoy tres o cuatro minutos más en la especial no cambian mucho, así que llegar al final, que es lo que más cuenta”, ha dicho.

En la etapa de este sábado, el mejor en meta ha sido Luciano Benavides (Husqvarna), pero la victoria final ha sido para su hermano Kevin Benavides (KTM) que se paró a atender a Walkner; cuando le devolvían más de 23 minutos, se convertía en ganador de la jornada y le recortaba un tiempo precioso al líder provisional, Toby Price (KTM), con el que se jugará el Dakar en la última etapa: les separan 12 segundos a falta de los 136 último kilómetros y tras 48 horas contra el crono.

Santolino tiene que llegar a meta para amarrar un excelente noveno puesto, su segundo ‘top ten’ en la carrera tras el fantástico sexto puesto de 2021 y el undécimo de 2022.