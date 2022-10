Lorenzo Santolino acaba cuarto en el Rally de Andalucía y como mejor español

Lorenzo Santolino ha cuajado una gran actuación en el Rally Andalucía para el equipo Sherco, con un cuarto puesto final en la general y grandes sensaciones en la que será última carrera antes del Dakar. De paso ha finalizado noveno en el Mundial W2RC, el primer campeonato del mundo de rallys desérticos, motivo de satisfacción y de mucha moral para la carrera de enero en Arabia Saudí.

El rally andaluz terminaba este domingo con una última etapa que recordaba al antiguo Dakar, con mucha arena y cerca de la costa. El sábado Santolino había activa el modo ataque y tras una gran etapa lograba ser quinto tiempo de la jornada y colocarse cuarto. Llegó a meta con el sexto tiempo y sexto en la general, pero después las penalizaciones a pilotos que se saltaron un radar de velocidad en una zona donde el salmantino pasó perfecto pusieron las cosas un poco más en su sitio. El salmantino no descartaba nada ya que saldrían a pista este domingo en quinto puesto, un buen sitio para intentar atacar y acercarse al podio.

Sin embargo, la etapa no iba a dar ocasión. No tenía kilómetros suficientes, poco más de un centenar, aunque ha servido para apuntarse otro quinto puesto en etapa y consolidar el cuarto de la general final. La victoria del día ha sido para Adrien Van Beveren (Honda) que se lleva además la general en una de sus primeras carreras con la marca del ala dorada, con sólo 16 segundos de ventaja hoy con Kevin Benavides (KTM) y Luciano Benavides (Husqvarna), segundo y tercero en la clasificación final.

“Una buena carrera en general. Me hubiera gustado estar en el podio, pero no ha podido ser esta vez. Me he encontrado a gusto y muy competitivo, algunos pequeños errores como todos porque la navegación es muy intensa, con muchas notas seguidas y casi no da tiempo a verlas”, ha comentado. “Un buen resultado que me da fuerza para trabajar de cara al Dakar, tenemos tiempo para regresar a Marruecos y seguir trabajando en la moto. Y gracias a todos los que se han acercado a ver la carrera y animarme”, asegura el piloto que ya está pensando en fijar su objetivo para el Dakar, donde ha sido sexto y undécimo en cuatro participaciones, con dos abandonos.

Ahora, Santolino hará un nuevo ‘estage’ de preparación en Marruecos para proseguir con la puesta a punto para el Dakar, que este año tiene límite de velocidad a 160 km/h, pero que se augura más variado de terreno y en zonas diferentes a las conocidas en las ediciones de Arabia.