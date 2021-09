“Lo que estamos viviendo es de película”: El relato de un exjugador del Unionistas en La Palma

La erupción del volcán en La Palma ha dado la vuelta toda la vida de la isla en todos los aspectos y el fútbol no ha sido ajeno a esta situación tan excepcional como dramática. A 24 kilómetros donde escupe lava el volcán, en el parque natural Cumbre Vieja, vive Josué Medina, que hace unos meses estaba defendiendo la camiseta del Unionistas y ahora hace lo propio con la del Mensajero, histórico club de La Palma en Segunda RFEF.

Para este tinerfeño de 23 años lo que está viviendo desde el domingo es de ‘película’. “Vivo en Santa Cruz, que es donde entrenamos y donde está nuestro estadio, y no lo vives tan de cerca, pero la situación es muy complicada. Hay un túnel aquí cerca que cuando lo cruzas te encuentras con una situación de película, pero sin embargo a pocos kilómetros de allí, donde estoy yo, está todo normal. Son dos realidades muy cercanas pero muy diferentes”, describe Josué Medina, que lleva días viendo un gran movimiento de personas movilizadas para ayudar en las labores de evacuación.

El futbolista tinerfeño llegó la pasada campaña al Unionistas cedido por el Tenerife, pero al acabar la temporada salió del conjunto salmantino y se desvinculó del cuadro tinerfeño. Quedó libre y ahora busca ayudar al Mensajero en Segunda RFEF, equipo donde también milita otro exjugador del Unionistas como Roberto Eslava.

El pasado domingo, horas antes de que el volcán entrara en erupción, el Mensajero ganaba a domicilio al San Fernando, cosechando la primera victoria de la temporada, pero la alegría duró poco. “Estábamos de regreso tras ganar al San Fernando y los compañeros que son de La Palma empezaron a recibir mensajes de que había entrado en erupción el volcán. Rápidamente se nos olvidó lo contentos que estábamos y nos entró muy mal cuerpo a todos. Los compañeros con familia allí empezaron a pasarlo muy mal preocupados por los suyos”, relata Josué Medina.

“Es cierto que es una zona volcánica y que llevábamos cuatro o cinco días en alerta, pero aunque existe esa posibilidad no te imaginas que va a suceder hasta que pasa. Y ahora ves a familias que lo han perdido todo y se han quedado sin casa y es muy duro”, reflexiona Medina.

La expedición del Mensajero el domingo pudo regresar en avión a La Palma. El equipo se entrenó el lunes y ayer descansó. Hoy vuelven a los entrenamientos y esperan poder jugar el domingo a las 12.00 horas ante el Montijo en la cuarta jornada de Liga. Para esa cita ante el Montijo Josué Medina y sus compañeros lo tienen claro. “Este domingo si se puede jugar, de momento no nos han dicho lo contrario, es una buena oportunidad para ganar y brindarle un triunfo a nuestra afición que lo está pasando muy mal. Si con eso por lo menos se olvidan un momento de lo que están viviendo ya sería algo positivo”, agrega el exfutbolista del Unionistas.

Medina, pese a no estar viviendo en la zona afectada, está recibiendo muchas llamadas de amigos y familiares preocupados por su situación allí. “Yo estoy bien, pero mi familia y amigos están muy preocupados y me llaman mucho para ver cómo evoluciona todo. No es una situación nada fácil”, reconoce.

El domingo si Medina consigue marcar no hay duda de que su celebración irá dirigida a los afectados. Aunque el fútbol solo sea fútbol puede ayudar a que la isla, aunque sea por un instante, se olvide de la tragedia.