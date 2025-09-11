Así llegará la Vuelta a España a Salamanca: Vingegaard le saca 40 segundos a Almeida en la lucha por el maillot rojo
El portugués le recortó 7 segundos al líder en la crono de Valladolid, en la que se impuso Filippo Ganna
Salamanca
Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:59
La 19ª etapa de este viernes entre Rueda y Guijuelo partirá de la localidad vallisoletana con el danés Jonas Vingegaard Team Visma-Lease a Bike) enfundando con el maillot rojo de la Vuelta a España. Lo hará con 40 segundos de renta sobre Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) después de que el portugués le recortara 7 en la contrarreloj de este jueves en Valladolid, de 12.2 kilómetros después del recorte obligado por temas de seguridad.
En cuanto a la victoria parcial por las calles de Pucela se cumplieron los pronósticos y se la llevó el italiano Filippo Ganna con 13 minutos justos, superando en solamente 1 segundo a un excelente Jay Vine. La tercera plaza en la clasificación de la etapa fue para Joao Almeida, a 8 segundos del vencedor, mientras que Vingegaard terminó décimo a 18.
No parece que vaya a suceder nada vistoso de cara a la clasificación general en la etapa de este viernes por tierras salmantinas, salvo algún ataque sorpresa o algún problema mecánico o de salud para alguno de los primeros clasificados.
Tras el maillot rojo y Joao Almeida, que están llamados a jugarse el triunfo final de la Vuelta a España el sábado en la Bola del Mundo, la tercera posición la ocupa el británico Tom Pidcock, con 39 segundos de renta sobre Jai Hindley de cara a la lucha por el podio, mientras que en la quinta plaza llegará a tierras salmantinas el italiano Giulio Pellizzari.
Riccitello, Gall, Kuss, Traeen y Jorgenson completan el 'Top 10' de una clasificación general que al término de la 18ª etapa tenía a Abel Balderstone, del Caja Rural-Seguros RGA, como mejor español en el 13º puesto, a 24 minutos y 47 segundos de Jonas Vingegaard.
Mads Pedersen (puntos), Jay Vine (montaña), Giulio Pellizzari (joven) y el UAE Team Emirates XRG (equipos) seguramente subirán al podio en Guijuelo como líderes en sus respectivas clasificaciones.
