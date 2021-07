Las técnicas de captura y suelta en la pesca deportiva

Se entiende por captura y suelta en el ámbito de la pesca deportiva, la captura e inmediata liberación de los peces capturados en las mejores condiciones para que continúen viviendo. La mayoría de los pescadores se inclinan por la captura para llevar peces a casa, esto que es lo natural para los que nunca se han planteado otra forma de concebir la pesca y fundamentalmente para los que no son pescadores, cambiaría si se analizasen otros parámetros o técnicas de pesca vinculadas, por su filosofía, a la conservación de la biodiversidad de las masas de agua y de manera especial de los peces que las habitan.

Estas técnicas especializadas se utilizan tanto para la captura de ciprínidos como de salmónidos; para ciprínidos destacan, la pesca a la Boloñesa, al cup, y el Carpfishing, para salmónidos indudablemente la pesca con mosca es la más recomendable si además de pescar se pretende salvaguardar las poblaciones trucheras para que las mismas sean cada vez más numerosas y con peces de mayor tamaño.

Un pez en la sartén, es un pez menos en el río, esta obviedad, que aún está lejos de ser comprendida por muchos pescadores, es lo que hay que analizar y desterrar, es el cambio al que se debe de tender, cambio que tiene que llegar por convencimiento personal como opción de cada pescador además de como imposición legal, únicamente los pescadores deportivos son capaces de disfrutar con el momento mágico de la picada tanto como de la suave caricia mientras el pez se desliza entre sus dedos cuando es liberado y de manera pausada desaparece sumergiéndose en el agua.

Está más que demostrado y el sentido común así lo dicta, que la captura y suelta es el único arma que puede utilizar el pescador para mantener poblaciones ictícolas aceptables para poder seguir ejerciendo de manera sostenible el ejercicio de la pesca, careciendo de sentido justificaciones que no conducen a nada, como: “Para que se los coman los cormoranes me los llevo”, y otras por el estilo como: “Para que se lo lleve otro me lo llevo yo”.

Estas frases que todos los que dedican parte de su tiempo al ejercicio de la pesca han escuchado infinidad de veces no dejan de ser excusas, aunque efectivamente existan cormoranes, pescadores de captura y muerte, e innumerables factores que contribuyen a la disminución de poblaciones de peces.