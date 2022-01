Laporta, pletórico: “El Barça ha vuelto”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró positivo y ambicioso que el Barça ha “vuelto” y que el “resurgimiento” del equipo es ya una realidad, y como muestra de ello puso la voluntad de Ferran Torres de dejar el Manchester City para ser nuevo jugador ‘culer’ a las órdenes de Xavi Hernández.

“El Barça es una referencia en el mercado para los jugadores y pronto veremos el resurgir deportivo de este Barça. El resurgimiento es una realidad y el mercado se ha dado cuenta. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien”, manifestó Laporta en rueda de prensa.

En ella aseguró que están pendientes del mercado para dar continuidad a las llegadas. “Somos una referencia en el mercado y vamos recuperando el peso en el fútbol mundial y todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. Tenemos que trabajar muy bien, en parámetros deportivos y económicos y estamos progresando bien, está funcionando y todo es posible”, apuntó sobre esos grandes fichajes que puedan llegar.

“Estas incompatibilidades de si viene uno, no puede venir el otro, es que hay urgencias esta temporada y queremos ganar títulos, porque nos hemos vuelto a enganchar a LaLiga, tenemos la Copa, y después la Supercopa en Arabia Saudí y también estamos en la Europa League. Queremos dar respuesta a estas necesidades”, aseguró.

No obstante, no quiso hablar de Erling Haaland o de otros nombres propios. “Me permitirás que no hable de jugadores, estaríamos haciendo algo que no nos beneficia en nada porque hablar de alguien hace subir su valor. Trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar, e incorporamos a Ferran Torres. No voy a hablar de otros jugadores en concreto”, manifestó.

Sí aseguró que trabajan para que el Barça tenga el peso que debe tener en el mercado futbolístico. “Que un jugador como Ferran Torres haya querido venir es una muestra de ello. Estoy convencido de que vamos a mejorar al equipo para conseguir los éxitos que queremos”, reiteró.

Por otro lado, negó que acudir al mercado de invierno dependa de cerrar la negociación con CVC. “Salvo situaciones como la de Ferran, las otras son distintas. La operación de CVC no la tenemos contemplada en las condiciones planteadas. No necesitamos más deuda, sino ingresos, para poder invertir, ya tenemos mucha deuda. Y se lo dijimos, si nos hacen otro planteamiento, seguimos abiertos. Pero el mercado de invierno no depende de CVC”, afirmó.