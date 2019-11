La Vuelta a Salamanca cotiza al alza: tendrá cuatro etapas

La Vuelta a Salamanca —en categoría Élite y Sub 23— vive un nuevo paso adelante desde su vuelta al circuito tras confirmar a la RFEC —Real Federación Española de Ciclismo— que en su 49ª edición se celebrarán cuatro etapas, y no tres como este curso. Es decir, un día más de competición con respecto a la última edición celebrada. En este sentido, los días marcados para la celebración de la Vuelta charra son del jueves 11 al domingo 14 del mes de junio. La confirmación de la celebración de cuatro días de carrera da carpetazo a la posibilidad de que la ronda charra pudiera vivir un stand by, tras el gran esfuerzo que le supuso echar a rodar la pasada edición, que finalmente fue catalogada por corredores y equipos como “de diez”.

“Nunca hemos dicho que nos vayamos a ir; esperamos tener una larga trayectoria”, fue la premonición hecha realidad a través del calendario. Confirmada la celebración de las cuatro etapas, la organización de la Vuelta se centra ahora en perfilar el trazado de una ronda que está a una edición de cumplir su 50 aniversario. Cabe recordar que en este 2019 la Vuelta (de tres días) fue a parar a manos de Iván Martínez, que se impuso por la mínima a Jefferson Cepeda, ya que ambos concluyeron con 9 horas y 53 minutos y tuvieron que ser las clasificaciones de las tres etapas [el puesto que ocuparon] las que resolvieron el empate a tiempo.