La técnica y la pesca a mosca

La técnica empleada para utilizar las moscas es lo que se impone a la hora de denominar el sistema de pesca, así se ha popularizado denominar “Pesca a Mosca” únicamente al sistema de pesca que no necesita de un contrapeso extra para proyectar las moscas siendo este aportado por la propia línea y denominar Pesca a la leonesa o con buldog a la pesca a mosca al estilo español, que necesita de un contrapeso extra en la línea para poder proyectar las moscas.

Estas denominaciones adoptadas básicamente por la Federación Internacional de Pesca y que la Federación Español ha dado por buenas, no creo que sean las más afortunadas ya que en ambas la mosca y su proyección son los elementos fundamentales y no exclusivamente la técnica a la hora de ejecutarlos. Por contrapartida la misma Federación Internacional da por bueno y denomina pesca a mosca, la utilización de un artilugio, “el perdigón”, que no es una mosca y que para su colocación en acción de pesca no es necesaria una línea pesada que lo proyecte.

Este sistema que de un plumazo se carga los dos principios básicos de la pesca con mosca, es decir la propia mosca y la técnica utilizada para proyectarla y colocarla en acción de pesca, está aprobada por la Federación Internacional de Pesca, por contra partida esta Federación nunca ha reconocido a la pesca a la leonesa como pesca con mosca, aunque si lo sea ya que utiliza moscas como señuelo.

Este despropósito que ha sido tratado y debatido por el organismo internación, ha provocado que se elaboren normativas al respecto que no dejan de ser parches y no atajan la raíz del problema, con la única explicación plausible de que a las multinacionales les interesa ampliar el mercado que les proporcionan estos eventos, nuevas cañas sobredimensionadas en su longitud, nuevas líneas y más materiales, ellas son las grandes beneficiadas y las que financian estos campeonatos. Los organizadores y pescadores implicados deberían reflexionar, si a un campeonato denominado “Pesca con Mosca” le suprimimos el maravilloso arte del montaje y la técnica depurada del lanzado con la única finalidad de capturar más peces estaremos inventando una nueva forma de competición que debería denominarse de cualquier manera menos “Pesca con Mosca”.