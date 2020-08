La superestrella que se apunta a la Vuelta a España que se decidirá en Salamanca

Chris Froome, ganador de cuatro Tours de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia, no estará en la ronda francesa, que comenzará en unos días, después de que su equipo, el Ineos, anunciara ayer por sorpresa que había decidido dejarle fuera, al igual que a Geraint Thomas, también vencedor de la ‘Grande Boucle’. La noticia positiva es que el británico acudirá como líder a la Vuelta, con el objetivo de lograr su tercer triunfo. Froome será por tanto una de las grandes atracciones de la ronda española, que vivirá sus dos últimas grandes etapas en nuestra provincia, una entre Salamanca y Ciudad Rodrigo y la otra entre Sequeros y La Covatilla.

Froome parecía de la partida para el Tour, pero el Ineos anunció ayer su ‘8’ para Francia, del que se quedó fuera junto a Thomas y reclutando a última hora a Richard Carapaz para intentar ayudar a Egan Bernal a conseguir su segundo triunfo en tierras galas. Junto a ellos, el resto del Ineos estará formado por Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov y Dylan van Baarle.

El ciclista británico valoró ayer el haberse quedado fuera tras no estar en su mejor momento después del accidente que sufrió el año pasado: “Tuvimos que hacer un ajuste. Si miras de dónde vengo después de mi accidente, ya estoy feliz de poder reanudar la carrera profesional. Siento que ahora no puedo aportar lo que se necesita en el equipo para el Tour de Francia. La Vuelta es un objetivo más realista. Vuelvo después de una fuerte caída en la que sufrí muchas fracturas. No tengo más dolores, pero hay que ir paso a paso “.

A la presencia de Froome en la Vuelta se le puede unir la de Egan Bernal, que ayer dejó abierta esa posibilidad: ““¿La Vuelta a España? Quién sabe, tal vez yo esté allí para ayudar a Chris Froome. Actualmente, Estoy concentrado en el Tour de Francia y todavía no tengo planes posteriores al Tour. Pero La Vuelta podría ser una buena opción “.

Por lo tanto, el británico y el colombiano pueden ser dos de las grandes estrellas de la Vuelta a España, que se celebrará, si la situación por el COVID-19 lo permite, del 20 de octubre al 8 de noviembre. Antes de llegar a Madrid, las llegadas en Ciudad Rodrigo y La Covatilla pueden decidir la general si antes no ha quedado clara. Froome debe guardar un buen recuerdo de Salamanca: en la capital se vistió por primera vez de líder el 29 de agosto de 2011, en una edición en la que acabó siendo proclamado vencedor tras ser despojado del título Juanjo Cobo por dopaje.