La original fórmula bejarana para montar en bici en casa sin rodillo

Los aficionados al ciclismo están llevando especialmente mal eso de no poder salir a rodar por culpa del estado de alarma. Los que han adquirido un rodillo especial para las bicicletas, al menos pueden matar el gusanillo en sus casas. Pero el resto tiene que resignarse y esperar a que se levante la cuarentena social. O no. David Martín, un joven alumno de la Escuela Bejarana de Ciclismo ha puesto en marcha una original fórmula para dar pedales en casa aunque no tengamos rodillo. Para ello usa varios libros apilados de la manera que muestra en el vídeo. Su método ha despertado la curiosidad del espacio de televisión ‘Deportes Cuatro’ que lo ha compartido en redes sociales.