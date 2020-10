La nueva propuesta presentada en el Consejo de Pesca de Salamanca

El pasado viernes día 9, de forma telemática mediante videoconferencia, se reunió el Consejo de Pesca Provincial de Salamanca, donde la administración presentó la propuesta de la Orden de Pesca para la temporada 2021, no recogiéndose prácticamente nada digno de reseñar que no se recogiese en la Orden que ha regido a lo largo de esta temporada. En el apartado de ruegos y preguntas la administración presentó sendos informes, remitidos desde Valladolid, sobre la evolución de los parámetros poblacionales de trucha común en la provincia de Salamanca a lo largo de los cinco años anteriores al actual. Por parte de los pescadores también se presentaron algunas propuestas, concretamente el C.D. Mosqueros del Tormes solicitó un cambio en la gestión del tramo gestionado como coto “Alba de Tormes” y que pase a ser gestionado como escenario deportivo social (EDS), con unos objetivos concretos: restar presión al EDS Tormes I repartiendo el número total de pases de control entre los dos tramos y ofrecer la posibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad de poder acceder a este tramo para pescar trucha autóctona en un espacio adaptado a su condición, orientándolo a la inclusión social en la comunidad.

También solicitaron un cambio en la gestión de pases de control para la pesca en escenarios deportivos sociales de salmónidos y que no se vuelva a repetir lo ocurrido esta temporada en la que se ha impuesto el criterio de una minoría de pescadores federados sobre la mayoría que no lo están, con la excusa de la pandemia, como si ésta, únicamente hubiera afectado a los pescadores con ficha federativa. Si la pandemia no permitió celebrar competiciones en los meses de confinamiento se deberían de haber suspendido y no cargar la desgracia sobre los pescadores no federados quitándoles sus días. El objetivo prioritario de esta propuesta es la igualdad entre pescadores y que se termine la bula que año atrás año se le ha venido otorgada a la Federación de Pesca en detrimento de otras asociaciones y clubes de pescadores no federados.

Otra de las propuestas fue realizar un descaste de especies invasoras, principalmente lucios y cormoranes, éstos últimos, según informó el experto en biología, tendremos que acostumbrarnos a vivir con ellos ya que como el coronavirus, han venido para quedarse y es inviable erradicarlos.