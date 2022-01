La importancia de saber lanzar en la pesca con mosca

Hace unos días, el club abulense Valle Iruelas, organizó un curso de lanzado impartido por uno de los lanzadores con mosca más cualificados del país, todo un lujo poder realizar un curso con el salmantino Manuel Iglesias, maestro del lanzado, entrenador y asesor de lanzado en lago de la selección española de pesca. El curso bien organizado y con poquitos pescadores fue como todos los que realiza Manuel, un éxito. En estos cursos siempre se aprende y siempre se sacan cosas positivas, no sólo del maestro, también de los asistentes. Siempre me ha llamado poderosamente la atención la escasez de pescadores que asisten a este tipo de actividades, tanto los organizados por el club salmantino Mosqueros del Tormes con cerca de 90 socios como éste al que he asistido organizado por el C.D. Valle Iruelas del que desconozco el número de socios pero seguro que será bastante más elevado que los escasos 20 participantes que asistieron.

Mirando el lado positivo de esta contrariedad, es mejor que la asistencia sea reducida ya que de esta manera la atención es más personalizada y el resultado más provechoso,

si bien es verdad que en esta ocasión el “bicho” que ha provocado la pandemia aún está ahí, acechando y el miedo es libre, no se podría entender de otra manera la escasa participación, ya que el lanzado es algo necesario e inherente al pescador de mosca; si no se sabe lanzar, los fracasos, en cuanto a capturas se refiera y aún algo peor, el no disfrutar como se debe del placer de lanzar dominando: bucles, serpentinas, apilados, curvos o rodados y en definitiva la técnica, para poder colocar una diminuta mosca en acción de pesca en los diferentes escenarios que se le presentan al pescador en una corriente de agua o en un parado.

El lanzado en sí mismo no resulta difícil de aprender, todo es ponerse y por encima de todo, ser machacón en la práctica, aunque no me cabe ninguna duda de que la ayuda de un maestro, despejará, dejándolas atrás, la mayor parte de nuestras dudas y temores, ayudando a que el camino de la práctica y del conocimiento sea más corto y llevadero.

Un buen instructor y la realización de todos los cursos que surjan, es el camino para poder disfrutar pescando a mosca sin capturar peces, si además de esto se consigue, capturar peces, la ecuación estará resuelta para el pescador de mosca.