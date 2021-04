La gran promesa del ciclismo salmantino que salió del Tour de Francia

Miguel Domínguez es el primer ciclista cadete en inscribir su nombre en letras de oro en la recién estrenada Vuelta Challenge Diputación de Salamanca. “Siempre se podrá decir que un salmantino se llevó la primera edición. Y no lo tuvo más fácil por eso sino todo lo contrario”, apuntan Oche Alonso, el organizador de la carrera. Y su entrenador.

Para llegar a la meta de Aldeatejada con el maillot amarillo de líder tuvo que sufrir: “Sobre todo por los nervios”, relata. “Al ser en casa tenía a mucha gente esperando cosas buenas sobre todo después de los resultados que había conseguido en el País Vasco. En la primera etapa lo di todo en la crono ya que conocía el terreno bien”, relata, “pero no salí contento porque esperaba un mejor resultado del que obtuve. En la segunda etapa me salió todo redondo, el terreno me lo conozco casi de memoria porque es la zona por la que más entreno ya que está cerca de mi casa y sabía que el repecho final de Alba de Tormes me podía ayudar; y así fue. Lancé el ataque y aproveché mis cualidades para ganar y ponerme el maillot de líder”, que le tocó defender en la tercera y última etapa: “Si estaba nervioso al principio lo estuve más el último día. Sobre todo, cuando vi que se salía bastante rápido y que había una fuga. Tuve momentos malos porque no sabía si tirar o quedarme con el pelotón, decidí quedarme porque el segundo clasificado iba por detrás y me salió perfecto”, relata.

Y se vio con el maillot amarillo de líder en el podio: “He recibido un montón de felicitaciones por lo que he hecho”, señala el cadete de 16 años que hace tan solo tres montaba en bici por puro placer. con su padre de la mano. “Yo hasta los 13 años no empecé a competir. Y fue un poco casualidad, nos fuimos de vacaciones a Francia hace tres veranos y como en mi casa son muy aficionados nos acercamos a ver una etapa del Tour de Francia y hasta aquí”, señala.

Y ese “hasta aquí” es campeonatos y podios desde el mismo día que debutó hasta ser el primer nombre que gana la Vuelta cadete a Salamanca.

Antes de soñar con ser Chris Froome su ‘carrera deportiva’ iba por otros derroteros: los del fútbol sala. “Yo es el deporte que había hecho siempre, jugué en el FS Salamanca hasta infantiles de segundo año, primero como jugador de campo, luego un tiempo como portero y el último año otra vez como jugador. Al final me picó el gusanillo por montar gracias a mi familia y ha sido para bien”.