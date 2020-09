La directora general de Deportes de la Junta: “No es una opción descabellada que el fútbol base y el deporte escolar arranquen en enero”

La salmantina María Perrino Peña, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León, se enfrenta al reto de coordinar el inicio de las competiciones autonómicas manteniendo el nivel de seguridad que exige la pandemia mundial del coronavirus. La salmantina pide prudencia y paciencia a los deportistas y reconoce que en su época de boxeadora el hecho de no poder competir le afectaba por lo que entiende a los deportistas, aunque insiste en que la seguridad sanitaria de la población es lo primero. No ve nada claro que el deporte base y los juegos escolares arranquen antes del próximo mes de enero, aunque recalca que mientras que no haya competición es importante que no se produzca un parón generalizado y que se apueste por la actividad físico-deportiva en entrenamientos controlados. Ante tanta incertidumbre, lanza un mensaje de optimismo a los clubes y les pide que sean fuertes y que aguanten hasta que regresen las competiciones.

–El deporte federado no profesional, como es el caso de la Segunda División B, está pendiente de un protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) consensuado con las autonomías para saber a qué atenerse en la próxima temporada...

–Sí, esta semana tenemos otra reunión para abordar el protocolo. Tuvimos una la semana pasada y este jueves hay otra. Hay algunas cuestiones que plantean dudas y que preocupan a los clubes como por ejemplo el tema de los costes, que puede ser uno de los aspectos más problemáticos.

–¿Quién va a pagar las pruebas en Segunda B?¿El CSD, la RFEF, los clubes...?

–Complicado que lo paguen el CSD o la Federación. Habría que ver la efectividad de realizar estos test antes de partido. En esas 72 horas antes del encuentro después de haberte hecho la prueba puedes tener posibilidad de contagio a no ser que estés aislado completamente. Habrá que ver si es más efectivo otras fórmulas como hacerlos de un modo aleatorio para que cada persona con su responsabilidad, que es lo más importante ahora, cuide mucho sus hábitos de vida.

–¿Y cuándo estará listo ese protocolo que regulará las competiciones nacionales no profesionales?

–Yo creo que sí le están dando bastante prioridad. No sé decir si en una semana o diez días pero será pronto y es que hay competiciones que tienen que empezar en breve. Desde el Gobierno central le están dando bastante prioridad.

–¿Teme que haya diferencias de normativas entre las comunidades y que afecten al desarrollo de la competición con limitaciones como los entrenamientos?

–Vamos a intentar que no haya diferencias en las competiciones nacionales y por eso no nos meteríamos en regularlas y solo regularíamos las de ámbito regional. Todavía, y por el momento, estas competiciones de carácter nacional están metidas bajo nuestro ámbito. Ahora mismo se tienen que atener a nuestra norma. Ahora, aquellos equipos que tengan deportistas profesionales, de alto rendimiento o de alto nivel pueden hacer entrenamientos con contacto mientras que los que no todavía no tienen esa posibilidad. Vamos a posibilitar cuando exista el protocolo ya en vigor que las competiciones nacionales tengan una normativa homogénea.

–¿Habrá fútbol base en Salamanca?

–Quiero creer que sí, pero en un futuro próximo no lo veo ahora mismo tal y cómo estamos. Espero que la situación no se descontrole demasiado y que se pueda salvar la temporada de alguna manera. Van a cambiar muchas cosas o van a tardar en ser como antes en muchos ámbitos y tenemos que adaptarnos. Es importante que el deporte base pueda continuar y pueda cuanto antes recuperar una relativa normalidad, pero es que ahora mismo prima la seguridad sanitaria de toda la población. Tenemos que esperar para ver cómo se inicia el curso escolar, que va a darnos muchas pistas para lo bueno o para lo malo sobre cuándo es posible volver al deporte de competición como lo teníamos planteado hasta ahora.

–¿Se hablaba de que el fútbol base podría regresar en enero?

–Es una opción que no parece tan descabellada. Si me hubiera preguntado hace dos meses yo no me hubiera esperado que estuviéramos como estamos hoy.

–¿En el regreso a la competición del fútbol base se harán pruebas del coronavirus a los niños?

–Me parece imposible, sinceramente. La cuestión es que a nivel médico se sigan consiguiendo avances y se pueda llegar a una vacuna, un tratamiento o más conocimiento de la enfermedad y podamos tener una mayor planificación y más margen. En definitiva, más seguridad. Ojalá podamos estar a finales de año más seguros y tengamos la opción de plantear una vuelta a la competición en deporte base y en edad escolar. La actividad físico-deportiva es necesaria. ¿Pero es necesaria la competición? Necesaria, necesaria, no es. Es necesario que los chicos y las chicas se muevan y si en estos meses tenemos que esperar por competir pues es algo asumible por todos.

–Si en enseñanza se habla de hacer pruebas PCR a los profesores, ¿habría que hacerlas a árbitros y entrenadores del fútbol base?

–Un entrenador o un árbitro si mantiene las medidas de seguridad como distancia social, mascarilla y demás no tiene tanto riesgo. Los PCR son más efectivos cuando se han dado casos y en esa situación es cuándo hay que actuar con más generosidad en ese sentido para hacer el mayor número de pruebas posibles y mantener el mayor control. Hemos hablado con Salud Pública y nos dicen que hay que actuar bien en el momento que se ve y hacerlo de forma rápida. Me puedo hacer una prueba hoy y necesitar una mañana o pasado.

–Una de las medidas que se habla para aplicar en la base, cuando vuelva, es que los niños no se cambien en el vestuario para evitar riesgos...

–Es una cuestión fácil de cumplir. No es la mejor opción, si todo va bien, evidentemente, pero ahora para evitar aglomeraciones en espacios cerrados es una buena norma y podría salir incluso de las propias federaciones y que digan que el equipo local no pueda utilizar el vestuario o incluso los dos equipos. No es una norma que sea difícil llevarla a cabo.

–¿Y el público en los partidos de fútbol base?

–Ahora mismo, a no ser que alguna persona necesite que le acompañen, si se puede evitar ir a los partidos sería bueno y positivo. Se evitaría la presencia de mucho público en estos partidos.

–¿Se refiere a futbolistas en edades más tempranas o dependientes?

–Sí, pero si necesitan acompañantes en lugar de ir el padre, la madre, el tío, la tía, el abuelo o la abuela, que solo vaya uno, que sería suficiente. He competido mucho desde pequeña y no pasaba nada si no iban a verme y estaba igual de feliz haciendo mi deporte. Son situaciones que pueden evitarse ahora mismo.

–¿Los Juegos Escolares estarían en la misma situación que el fútbol base?

–Sí, la misma situación problemática. Además, hay un problema de instalaciones municipales en las que no podría existir por el momento el mismo volumen de competiciones de antes. Estamos a la espera de si se retrasan los Juegos Escolares y estamos hablando con entidades locales y federaciones pero hay que ser prudente sobre cuándo volver. Lo que no se puede dar es un parón absoluto.

–Habla entonces de entrenar pero sin competir...

–Es una opción que puede ser factible. Veremos en estas dos semanas y en el inicio de los colegios lo que sucede y es que en dos semanas la situación puede ser muy diferente. Estamos preparados por si la situación mejora, y ojalá sea así, pero hay que ser muy cauto en este sentido.

–Pero en el deporte escolar y en las competiciones federadas también hay casos como el atletismo que es sin contacto y que podría tener menor riesgo...

–Sí, al no tener contacto físico se pueden practicar ahora y las colectivas no se pueden ahora mismo. Eso para empezar, pero los juegos escolares son otra realidad. Hay modalidades que son más fáciles para poner competiciones en marcha. Lo que estamos valorando dentro de las diferentes opciones es que hasta qué punto es justo o equitativo que unas modalidades o deportes empiecen y otros no. Lo que sí está claro es que la práctica físico-deportiva sin competición se podrá dar antes de que lleguen el inicio de las diferentes competiciones.

–En caso de un posible confinamiento, ¿en qué situación quedarían los deportistas en Castilla y León?

–La verdad es que siempre tenemos esa opción, que no queremos que se produzca, pero en ese caso de volver atrás debemos aprender de lo que sucedió y tenemos que evitar que se generen las dudas que se produjeron en aquel tiempo. Sabemos que ha habido muchas dudas y se intentaría que todo fuera más claro para el deportista. Lamentablemente ya tenemos experiencia en ese contexto y podríamos responder de forma más clara para que no se generen dudas.

–Había competiciones autonómicas como el baloncesto que iban a comenzar finales de septiembre y principios de octubre...

–La situación no es muy positiva. Las cifras crecen en la Comunidad y es un escenario demasiado positivo comenzar a finales de septiembre. Y es que estamos ya a principios de mes y todavía no pueden realizar entrenamientos, a no ser que tengan profesionales en sus plantillas. Se me antoja un poco pronto que las competiciones autonómicas federadas puedan empezar a finales de septiembre o principios de octubre.

–Si los clubes tienen que hacer frente a pruebas o demás costes derivados de la pandemia del coronavirus necesitarán más ayudas...

–Estamos estudiando presupuestos y somos conscientes de que el deporte base necesita ayuda. Vamos a estudiar cómo podemos hacerlo. De momento, no puedo avanzar mucho. Somos conscientes de que el deporte base necesita ayuda, bueno y los clubes de ámbito nacional. En general, los clubes necesitan apoyo.

–¿Qué le diría a un club ahora mismo? ¿Qué tienen que hacer con tanta incertidumbre?

–La práctica de deporte es necesaria para todos. Les diría que aguanten como equipo y en los deportes individuales también. Yo siempre he competido en individual pero siempre me he considerado un equipo. Tienen que ser fuertes y ya sé que uno quería competir y no va a poder ser. Esperad que vamos hacer todo lo posible para entrenar con seguridad. Tienen que seguir en el equipo.

–¿Se perderán muchos deportistas por esta situación?

–Creo que no. Los deportistas de verdad sabemos adaptarnos con resignación pero con positivismo cuando vienen mal dadas. Tenemos que tener el punto de vista positivo de que en unos meses esto despegará y no parará.

–¿Se plantea la Junta de Castilla y León potenciar Salamanca con centros de alto rendimiento?

–La realidad nos hace ver que no se pueden plantear cosas ahora inasumibles en materia de centros de alto rendimiento o de instalaciones deportivas. Debemos estudiar las necesidades que tiene la Comunidad para todo el deporte federado y de alto rendimiento y ver qué es lo más necesario y dónde se necesita. La realidad presupuestaria no está muy allá con la pandemia del coronavirus. Tenemos pendiente repasar cómo están las instalaciones de interés autonómico pero en el futuro próximo no hay previsto afrontar los proyectos de nuevas instalaciones.