La Consejería de Medio Ambiente concede a la “Federación de Pesca”, según consta en su portal de internet, de forma genérica, sin especificar para qué, o para quién, una cantidad de pases para disfrutar de los Escenarios Deportivos Sociales, desproporcionada, saltándose, la Normativa por la que se rige el acceso a los mismos en Castilla y León, ORDEN FYM/1048/2016, de 28 de noviembre, publicada en el mismo portal de internet.

La Orden fija unas prioridades, ya de por si injustas, aunque asumidas por los pescadores, como es la elección de días para la celebración de campeonatos oficiales, con la que se da prioridad a una minoría de pescadores que compiten, pescadores federados, frente a la gran mayoría que no lo hacen, pescadores no federados. Lo que no se entiende es que se le concedan a la “Federación de Pesca” prácticamente todos los pases, para todos los fines de semana hasta final de temporada, privando de poder pescar salmónidos en los Escenarios Deportivos Sociales, en días no laborables a la mayoría de pescadores.

Parece ser, que se han concedido para entrenamientos, como consecuencia de las cancelaciones de fechas provocadas por el estado de alarma motivado por el Covid 19, como si a los pescadores no federados no les hubiera afectado.

En la web de Medio Ambiente tienen publicado un apartado, que no recoge la Orden, con el que pretenden justificar tanto la Consejería de Medio Ambiente y la “Federación de Pesca” la concesión de estos pases, obviando el apartado que sí recoge la Orden y que dice “En ningún caso estos campeonatos podrán ocupar, respectivamente, más del 60% del conjunto de sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico...”. ¿Cómo explican que por ejemplo en el EDS salmantino “Tormes I” en el mes de julio y agosto no hayan dejado ni un solo fin de semana libre?

Deberían saber, tanto el que concede los pases como el que los solicita, que los Escenarios Deportivos también son Sociales y que la Federación Internacional de Pesca así como la Federación Española, han suspendido todas las competiciones oficiales, ¿qué sentido tiene realizar las competiciones autonómicas y provinciales?, o ¿ los días concedidos son exclusivamente para entrenarse y disfrutar también en exclusiva de unos espacios naturales que son de todos?