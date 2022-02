La caza alzará la voz en Madrid el 20 de marzo

EL mundo rural nos necesita. No dejemos que nos silencien, hagámonos oír.

Juntos somos más fuertes y vamos a demostrarlo. Nuestro compromiso, el de todos los cazadores, tiene que quedar manifiesto ante los numerosos y cada vez más constantes ataques y calumnias infundadas que viene sufriendo nuestro sector en los últimos tiempos.

Son numerosos los motivos que como colectivo nos empujan a participar en esa reunión, una reunión que no tendrá lugar en ninguna sala, ya que no se nos ha dado opción a ello. Una reunión que se hace urgente, con argumentos que se nos atragantan porque no nos permiten darles voz. Nuestro sector, lejos de ser un lastre para la sociedad, es motor. Un motor que genera beneficios, un motor que emplea a numerosas familias, un motor que en nuestra comunidad autónoma reúne a miles de participantes en esta tarea, que no es otra que la del cuidado y preservación de nuestra fauna, de nuestras especies cinegéticas y de nuestros bosques. El cazador no ataca al campo ni a los seres que en él habitan. El cazador cuida de ese campo que tanto ama, realiza la importantísima gestión de control poblacional y mantenimiento correcto de las especies cinegéticas, ya que de otro modo el caos sería absoluto.

Lo que nos jugamos el 20 de marzo no es solo el derecho de practicar esta actividad libremente, nos jugamos mucho más, nuestra libertad, esa libertad que quieren coaccionar, no solo en nosotros, si no que harán extensible a nuestros compañeros de caza, nuestros perros, limitando nuevamente nuestra potestad sobre ellos como dueños y responsables. La famosa “Ley de Bienestar Animal”, que es de todo menos eso, bienestar para nuestros canes.

Ya consiguieron la prohibición de cazar en los Parques Nacionales con lo que eso ha conllevado. Miles de animales muertos de la manera más cruel, amontonados, exterminados...

No permitamos que sigan avanzando, no les demos más cancha a personas que lejos de conocer lo que se traen entre manos cuando al sector cinegético se refieren, actúan desde el más profundo odio, rencor y asco que nos profesan.

Lejos de documentarse, su huida es hacia delante, sin ser conscientes del daño tan sobrecogedor que están causando a esa fauna que tanto defienden, y que están haciendo agonizar lentamente por sus egos y soberbias.

Por todo esto mencionado anteriormente, animo a jóvenes y mayores, a mujeres y hombres, ancianos y niños, cazadores y no cazadores, a familias, vecinos , amigos ... animo a todos en general a pensar sobre esto que nos ocupa, a plantar cara y hacer valer nuestros derechos, que como bien habéis visto, van acompañados de deberes, deberes que como buenos cazadores que somos, hemos adoptado de manera altruista en pro de este compromiso que hemos adquirido con el entorno que nos rodea.

Os espero en Madrid, por la caza y con la caza.