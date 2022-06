Jornada histórica para el atletismo salmantino: oros para De Arriba y García Romo

“Qué bien se está cuando se está bien; después de dos años complicados en el que no llegaba a sentirme el atleta que era, y este año me he sentido muy bien, estamos muy contentos por cómo está saliendo todo, con muchas ganas del Mundial que es lo que hemos preparado al cien por cien”, afirmó el salmantino tras proclamarse por tercera vez campeón de España al aire libre en los 800 metros en la final más rápida de la historia.

Por su parte, Mario García Romo ha conseguido el primer título nacional en categoría absoluta de su prometedora carrera, después de haber brillado también durante su etapa universitaria en Estados Unidos. El deportista de Villar del Gallimazo ha batido en Nerja su mejor marca personal con un registro de 3’35”52, aventajando en menos de medio segundo a Mohamed Katir e Ignacio Fontes, sus acompañantes en el podio, así como a Adel Mechaal.

“He estado soñando con esta carrera, son atletas increíbles y no me lo creo, no me lo esperaba, estoy muy contento, es el resultado de mucho trabajo y muchos años, es un resultado increíble estoy muy agradecido”, ha asegurado el atleta salmantino.