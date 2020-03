HABLAN ELLAS: “Intento no volver de noche a casa”

Son mujeres trabajadoras, luchadoras, carismáticas y dispuestas a perseguir plena igualdad en sus ámbitos. Desde el deporte hasta la política, pasando por la cultura, las asociaciones de vecinos o las profesionales salmantinas. Celebramos el Día Internacional de la Mujer —la manifestación en Salamanca comienza a las 12:00 horas desde la plaza de la Concordia— rindiendo homenaje a todas ellas con algunos de los testimonios en los que narran algunos de los obstáculos que tienen, todavía en pleno 2020, en su rutina diaria.

ELENA ROMÁN Runner e influencer | “Intento no volver de noche a casa”

EÑE | Aunque hace muchos años que el deporte también es cosa de mujeres, lo cierto es que cuando Elena Román sale al parque a entrenar siente que lo tiene más difícil por el hecho de ser mujer: “Lo siento todas las tardes cuando me tengo que volver del parque y veo que los chicos empiezan a salir sin ningún problema, llego muy enfadada a casa porque tengo que calcular los tiempos para no volver de noche”. No es la única desigualdad que percibe esta joven deportista, ya que la maternidad se perfila para ella como un problema para las mujeres: “El hándicap es enorme porque nuestra vida se para totalmente durante unos meses y esos meses muchas veces son muy claves para ascender en el trabajo o dar un paso más”. Para Elena Román son cuatro los actores que deben actuar ante las desigualdades existentes, la Administración, las empresas, los hombres y por último las mujeres porque “muchas veces nosotras mismas somos las que nos ponemos límites y no somos capaces de guardarnos esa horita al día para nosotras”. En el mundo del deporte Elena se remite al fútbol para ejemplificar de qué manera las mujeres luchan por hacerse un hueco: “Ellos ganan y generan más dinero porque a nosotras no se nos ha dado la oportunidad”.

CARMEN GOENAGA Jugadora de Pádel | “La gente prefiere ver jugar a los chicos”

EÑE | Con 16 años Carmen Goenaga ya ha sentido el peso de la discriminación en sus propias carnes. Jugadora de pádel desde los 8 años ya ha notado las desigualdades entre hombres y mujeres que tanto revuelo levantan en el mundo del deporte: “Si que hay bastantes diferencias, para empezar las chicas los partidos de dieciseisavos los jugamos en las pistas y los chicos en el pabellón”. No es la única diferencia y probablemente tampoco la más importante ya que los salarios distan mucho de ser equitativos: “Los chicos cobran más porque a priori dan más espectáculo, tienen más fuerza, corren más rápido y a la gente le gusta más ver jugar a los chicos, pero aun así no hay tanta diferencia de juego para que haya tanta diferencia de dinero”. Quizás es esta realidad la que le lleva a Carmen a tener muy claro que el deporte no va a ser su profesión en el futuro: “Me parece muy difícil ganarme la vida con el pádel, todas tienen un trabajo aparte, a lo mejor sí pueden las cinco primeras de la lista”. Aunque Carmen cree que se han conseguido cosas con el tiempo también cree que queda bastante por mejorar y quiere que “la gente tenga en cuenta que las chicas no tenemos las mismas posibilidades que los hombres y echamos las mismas horas que ellos”.

CARMEN ÁLVAREZ Futbolista | “Cuando eres pequeña te sientes inferior”

EÑE | Todavía no ha llegado a la mayoría de edad y ya es delantera y “pichichi” del Salamanca CF además de jugar con España Sub 17 y ya ha podido comprobar que existe la desigualdad, sobre todo en el fútbol. “Sí que sientes que eres inferior al resto, sobre todo cuando eres pequeña porque escuchas comentarios”. Sin embargo y aunque reconoce la discriminación, cree que la tendencia en el mundo del fútbol está cambiando. “El fútbol femenino ahora está en auge y cada vez le gusta más a la gente. Hemos superado muchos obstáculos y ahora muchos niños y niñas tienen como ídolos a jugadoras femeninas y no a jugadores”. Carmen explica que tanto a ella como a su hermana las han educado igual que si fueran chicos, sin diferencias, y que sus padres la han apoyado siempre en su carrera futbolística: “Hay que educar desde pequeños en que el hombre no es superior a la mujer, que todos somos iguales y todos valemos para lo mismo”. Aunque es muy consciente de las diferencias de salario entre jugadores y jugadoras, Carmen no renuncia a seguir persiguiendo sus sueños: “Intentaré trabajar lo máximo posible y esforzarme porque creo que ahora sí las chicas podemos vivir del fútbol y yo trabajaré para ello y para llegar a lo más alto”.

LORENA MARTÍN Atleta | “Aún hay pocas mujeres entrenadoras”