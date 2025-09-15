Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jota busca la portería del Guadalajara con un disparo en la frontal. UNIONISTAS

Unionistas será una semana más el 'farolillo rojo' en el Grupo I de la Primera RFEF: así está la clasificación

El conjunto de Oriol Riera afrontará la cuarta jornada con 0 puntos en su casillero, y sin encontrar la portería rival

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:17

Unionistascontinúa en caída libre, y el comienzo de temporada se está atragantando para los hombres de Oriol Riera. Tras caer contra el Guadalajara, los salmantinos se mantienen como colistas del Grupo 1 en Primera RFEF. Los blanquinegros cuentan con el casillero de puntos y goles vacío, por lo que la siguiente cita en casa contra el Real Avilés será clave.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo por tercera jornada consecutiva el incontestable Tenerife, quien enlaza después de tres partidos 7 goles a favor y 0 en contra. Tres menos suma el Racing de Ferrol que ocupa el segundo escalón. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Arenteiro (6), el Guadalajara (6), y con un punto menos el Bilbao Athletic cierra la fase de ascenso. El Zamora con 5 puntos y el Celta Fortuna con 4 puntos en el bolsillo ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, el Mérida con 3 puntos es quinto por la cola. Con uno menos se encuentran el Ourense y el Cacereño. Tras ellos, aparece el Lugo con 1 punto en la taquilla. Y, cierra la clasificación, Unionistas con 0 puntos.

Los resultados de la 3ª jornada

Barakaldo 2-1 Arenas de Getxo

AD Mérida 2-4 Celta Fortuna

Ourense 1-2 Talavera

Real Avilés 2-0 Osasuna Promesas

Bilbao Athletic 1-0 Real Madrid Castilla

Cacereño 0-2 Arenteiro

Pontevedra 0-2 Tenerife

Guadalajara 2-0 Unionistas

Zamora 1-0 CD Lugo

Racing de Ferrol 2-1 Ponferradina

Próxima jornada

La próxima cita de Unionistas cerrará el capítulo 4 en el Grupo I de la Primera Federación. Los salmantinos afrontan el segundo partido como local del curso, y lo hace recibiendo al Real Avilés. Será el próximo domingo 21 de septiembre en el estadio Reina Sofía a las 20:30 horas.

