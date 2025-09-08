Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Oriol Riera. LAYA

Unionistas ya conoce la fecha y el horario para recibir al Real Avilés... y no contentará a los aficionados charros

El partido cerrará la jornada y será correspondiente al cuarto capítulo en el Grupo I de la Primera RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:16

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer este lunes la fecha y el horario de los compromisos correspondientes a la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. Un capítulo de Liga donde, tras dos salidas consecutivas, Unionistas regresará al estadio Reina Sofía para citarse con el Real Avilés. Y, el horario no contentará a los aficionados del barrio de La Vega.

La RFEF ha fijado como hora de inicio de la contienda las 20:30 horas, y el partido tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre.

Será la primera vez que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial. Hasta el momento, el cuadro avilesino se estrenó con derrota en casa ante la Ponferradina (0-3), y este pasado fin de semana no pasó del 0-0 frente al Lugo. Antes de arribar en las orillas del Tormes, recibirá al Osasuna Promesas este domingo.

El aplazado Castilla-Racing Ferrol, fijado para el miércoles 17

En otro contexto, el máximo organismo del fútbol español comunicó que el encuentro Real Madrid Castilla-Racing Ferrol, de la segunda jornada de la Primera RFEF previsto para el pasado domingo, que fue aplazado a petición del club blanco, ha quedado fijado por Rafael Alonso, juez único de competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol, para el próximo miércoles 17 (17:00 horas).

El partido fue postergado ante la argumentación del filial madridista de que tenía la plantilla (de 22 jugadores) reducida a menos de once (diez) por tener tres jugadores de baja médica y nueve convocados con sus selecciones nacionales (incluidos Franco Mastantuono y Lorenzo Zúñiga Owono).

