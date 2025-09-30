Unionistas retoma los entrenamientos con la mirada puesta en el Celta Fortuna Roberto Cantarero se estrenó al frente de la preparación física y Aarón Piñán continúa con su puesta a punto completando casi la totalidad de la sesión

Unionistas retomó los entrenamientos este martes por la mañana con la primera sesión de la semana en el anexo al Reina Sofía, y lo hizo con la mirada puesta el encuentro del próximo sábado contra el Celta Fortuna, a las 18:30 horas, correspondiente al séptimo capítulo del campeonato doméstico, que se disputará en el Reina Sofía.

La mañana en el primer equipo blanquinegro estuvo marcada por la incorporación de Roberto Cantarero, nuevo preparador físico de la primera plantilla, y la presencia, como ya ocurrió la pasada semana, de Aarón Piñán.

El extremo, que como reconoció Mario Simón en la previa del último partido «va entrando al grupo, pero en tareas que no le pongan en riesgo. Está bien y va a aportando», completó casi la totalidad de la sesión sin aparentes problemas. Bien es cierto que en el tramo final abandonó el anexo y se ejercitó en el gimnasio para continuar con sus ejercicios de recuperación. Cabe recordar que la última vez que Piñán saltó al verde en un partido oficial fue el pasado 9 de agosto frente al Salamanca UDS, cuando sufrió una luxación de clavícula que le obligó a pasar por el quirófano. Todo hace indicar que podrá estar a disposición de Mario Simón para el compromiso frente al Mérida.

Por tanto, el técnico del conjunto salmantino, Mario Simón, dirigió una sesión en la que tan solo no pudo contar con Palmero, apartado por el club tras conocer la sanción de la FIFA a la Asociación Malasia de Fútbol por falsificación de documentos.

En la práctica, Roberto Cantarero, quién posee una dilatada experiencia en clubes como Rayo Vallecano, Leganés o Rayo Alcobendas y es técnico en actividades físicas y deportivas, comenzó llevando la batuta de la preparación física con los primeros ejercicios de activación. El nuevo integrante del 'staff' se presentó ante los nuevo jugadores y reiteró la obligación de «mantener el ritmo» y no bajar un ápice de intensidad.

Una vez concluida la primera parte, Mario Simón llamó a los suyos para seguir trabajando movimientos ofensivos coordinados, ejercicios de posesión, y terminar con un partidillo en campo reducido, todo ello buscando pulir la cohesión del equipo antes de su nueva cita liguera. Por último, al término del entrenamiento, el entrenador albaceteño estuvo hablando en solitario, durante varios minutos, con Jan Encuentra y Hugo de Bustos.