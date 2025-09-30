Unionistas vuelve a contar con preparador físico: Roberto Cantarero es el elegido
En la mañana de este martes dirigió su primera sesión con los blanquinegros a los mandos de la preparación física
Salamanca
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:03
Después de disfrutar de una jornada de descanso en el día de ayer, Unionistas se volvió a vestir de corto en la mañana de este martes para preparar el encuentro del próximo sábado 4 de octubre, a las 18:30 horas, contra el Celta Fortuna en el estadio Reina Sofía. Y el regreso al trabajo de los blanquinegros contó con una gran novedad.
El primer equipo vuelve a contar con la figura del preparador físico, tras la marcha de Aratz Olaizola, y dicha tarea recae en Roberto Cantarero, quién cumplió este martes su primera sesión a los mandos de la preparación física.
El plan semanal de Unionistas hasta el encuentro de este fin de semana ante el filial vigués consta de cuatro sesiones de entrenamiento, todas ellas en horario matinal y en el anexo al Reina Sofía.
