Unionistas vuelve a contar con preparador físico: Roberto Cantarero es el elegido En la mañana de este martes dirigió su primera sesión con los blanquinegros a los mandos de la preparación física

Roberto Cantarero en la sesión de este martes en el anexo al Reina Sofía.

La Gaceta Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Después de disfrutar de una jornada de descanso en el día de ayer, Unionistas se volvió a vestir de corto en la mañana de este martes para preparar el encuentro del próximo sábado 4 de octubre, a las 18:30 horas, contra el Celta Fortuna en el estadio Reina Sofía. Y el regreso al trabajo de los blanquinegros contó con una gran novedad.

El primer equipo vuelve a contar con la figura del preparador físico, tras la marcha de Aratz Olaizola, y dicha tarea recae en Roberto Cantarero, quién cumplió este martes su primera sesión a los mandos de la preparación física.

Ampliar

El plan semanal de Unionistas hasta el encuentro de este fin de semana ante el filial vigués consta de cuatro sesiones de entrenamiento, todas ellas en horario matinal y en el anexo al Reina Sofía.

Ampliar