Unionistas - Ponferradina: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la decimoquinta jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación

Unionistas quiere dar cuanto antes carpetazo a la locura de Orense, y volver a la buena senda que le hizo enlazar siete partidos sin conocer la derrota. Los salmantinos afrontan el mes de diciembre, último del año 2025, con tres citas, dos de ellas en casa y una como visitante. El equipo dirigido por Mario Simón abre el mes recibiendo a la Ponferradina, para después verse las caras con el Racing de Ferrol y cerrar el año en el Reina Sofía frente al Cacereño. El primer escollo será ante una Ponferradina que no pasa por su mejor momento, pero tiene la obligación de despertar.

Tras haber cosechado 18 puntos, Unionistas ocupa la décima posición, teniendo a cuatro puntos el playoff de ascenso a Segunda División, y aventajando en dos puntos a los puestos de descenso. Por su parte, la Ponferradina se encuentraencuadrada en la decimosexta plaza, con 16 puntos,por lo que ocupa los puestos de descenso. Bien es cierto que los bercianos tienen a sólo un punto la salvación, ahora en manos del Osasuna Promesas con 17 puntos.

Respecto a su hoja de ruta en las anteriores jornadas, los dos equipos llegan después de conocer la derrota en el capítulo de Liga anterior, aunque en lado visitante la herida es un poco más grande. El equipo del Tormes cortó una racha de siete partidos sin perder ante el Ourense el pasado fin de semana, y viene de firmar un mes de noviembre con 8 de 15 puntos posibles. Mientras que la Ponferradina también cayó derrotada (1-2) en la jornada pasada, contra el Arenas de Getxo, y acumula cuatro últimos choques de Liga sin sumar los tres puntos. Además, los visitantes tuvieron una cita entresemana con la disputa de la Copa del Rey, donde se vieron superados por la mínima (1-2) por el Racing, conjunto de Segunda División, en la prórroga. Entre tanto, la 'Ponfe' se presenta con un saldo de 5 de 15 puntos posibles en el pasado mes de competición.

Horario del Unionistas - Ponferradina

El encuentro entre Unionistas y la Ponferradina se disputa este lunes, 8 de diciembre, a las 16:00 horas, en un duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Ponferradina

el duelo liguero podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Ponferradina

El estadio Reina Sofía acoge el choque entre el conjunto salmantino y el berciano. Será el séptimo enfrentamiento entre ambos, el cuarto con Unionistas actuando como local. Tras las tres anteriores visitas de la Ponferradina, el marcador ha ofrecido los tres tipos de resultado: victoria local, visitante y empate.

En el curso 2018/19 se vieron las caras por primera vez, con triunfo de Unionistas por 1-0 en la Segunda División B. Después, se volvieron a encontrar en la 2023/24, ya en Primera Federación, en un partido se acabó llevando la Ponferradina por 0-1. Y, el curso anterior vivió su último enfrentamiento, en una cita que acabó con tablas (1-1) en el luminoso del Reina Sofía..