Álvaro Gómez (izquierda), en un entrenamiento de la presente semana. LAYA

Álvaro Gómez, el mejor relacionado con el gol en Unionistas

El extremo salmantino acumula dos tantos y dos asistencias a estas alturas. Es el que lleva más pases decisivos y uno de los pichichis con cinco compañeros más

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:03

Comenta

Unionistas ha encontrado en Álvaro Gómez mucho más que un recurso para activar el juego ofensivo. El atacante atraviesa su mejor momento del curso y lo está reflejando en los números, donde ahora mismo aparece como el futbolista más decisivo del equipo en relación directa con el gol. Dos jornadas consecutivas marcando le han permitido situarse entre los pichichis del conjunto blanquinegro —con 2 dianas, las mismas que Víctor Olmedo, De la Nava, Gastón Valles, Hugo de Bustos y Abde—, pero su impacto va bastante más allá.

Porque si en la faceta goleadora comparte protagonismo, en la de asistente no. Álvaro Gómez se ha convertido en el mejor pasador del equipo gracias a sus 2 asistencias, un apartado en el que el resto de la plantilla apenas ha podido sumar de manera más tímida: Víctor Olmedo, Jota, De la Nava, Luis Roldán y Juanma Lendínez cuentan únicamente con 1 cada uno. El dato subraya su importancia en un equipo que necesita repartir responsabilidades en el último tercio, pero que está encontrando en él una constante fiable en casi todas las fases del ataque.

Además, su aportación adquiere todavía más valor si se observa desde la perspectiva del tiempo de juego: ha disputado 961 minutos, por lo que firma un gol y una asistencia cada 481 minutos. Una media que refleja el grado de influencia de un futbolista que, más allá de su despliegue habitual y de las líneas de pase que genera, está siendo también el jugador más productivo del equipo en lo que realmente marca diferencias: participar directamente en los goles.

Ocho jugadores del primer equipo con al menos un tanto

Unionistas, después de las catorce primeras jornadas, cuenta con ocho goleadores, ya que además de Álvaro Gómez, Olmedo, De la Nava, Gastón Valles, Hugo de Bustos y Abde, también han marcado un tanto Jan Encuentra y Pere Marco.

