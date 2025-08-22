Unionistas y Mérida dan vida al Memorial UDS en Las Pistas El encuentro será a las 19:15 horas tras la medida tomada por el club salmantino para cuidar el césped del estadio Reina Sofía

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 11:01 Comenta Compartir

El XI Memorial UDS volverá a disputarse en Las Pistas del Helmántico unos años después tras la medida tomada por Unionistas para preservar el césped del Reina Sofía de cara al debut liguero del próximo fin de semana frente a Osasuna Promesas. Además del cambio de escenario, también se ha modificado la hora, pasando de las 20:00 a las 19:15. El rival será el mismo: la Agrupación Deportiva Mérida. Por motivos logísticos y ante la premura de tiempo, el club también ha decidido suspender el acto de presentación del equipo.

La aparición de un hongo en el césped del Reina Sofía y las elevadas temperaturas han hecho que no presente el estado idóneo actualmente para jugar, a pesar de los esfuerzos continuos de la empresa de mantenimiento. Unionistas ha agradecido al Mérida, a la RFCYLF y al Ayuntamiento de Salamanca las facilidades para poder cambiar el escenario del choque.

En la convocatoria para el encuentro están todos los futbolistas del primer equipo (incluido el último fichaje, Luis Roldán), salvo los lesionados Aarón Piñán y Steffan Witmer. Además, Oriol Riera ha incluido en la misma a los canteranos Huguito, Tomás Cáceres y Toni Aznar.

Unionistas realizó ayer el último entrenamiento previo al encuentro en el anexo al Reina Sofía. Una sesión con distintos ejercicios que terminó con el ensayo de jugadas a balón parado y lanzamientos de penalti, todo en medio de un gran ambiente.

Habrá que esperar a ver los planes del técnico catalán, teniendo en cuenta que el domingo se disputa en Benavente frente al Zamora la final de la fase autonómica de la Copa RFEF, con el premio para el vencedor de pasar a la fase nacional y poder seguir luchando por un puesto en la Copa del Rey.

La recaudación, para los afectados por los incendios

Unionistas decidió que la recaudación del Memorial UDS estará destinada a apoyar a las personas y territorios afectados por el fuego en Salamanca, León y Zamora. Además, ha habido una hucha en la tienda oficial y hoy en taquilla y en Las Pistas se colocarán puntos para todos los aficionados que quieran colaborar.

Devolución de entradas para los perjudicados

Hasta las 14:00 horas de este viernes 22 de agosto, los aficionados que se hayan visto afectados por el cambio de sede o/y hora del Memorial UDS podrán acudir a la tienda oficial en la Rúa Mayor para devolver la entrada y recibir el importe que habían desembolsado.