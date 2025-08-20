Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera, en un entrenamiento de Unionistas. ALMEIDA

Ya hay campo para la final de la Copa RFEF entre Unionistas y el Zamora

El partido se jugará este domingo 24 de agosto a las 19:30 horas en el Luciano Rubio de Benavente

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:39

Ya hay sede para la final de la fase autonómica de la Copa RFEF, para la que están clasificados Unionistas y el Zamora después de haberse proclamado campeones de los dos grupos de la primera fase.

Ante la imposibilidad de poder jugarla en el Ruta de la Plata, al ser el Zamora el equipo local por su mejor puntuación, debido a que el césped todavía no estaba preparado después de su renovación, los clubes y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol se han tomado unos días para decidir la nueva sede.

El partido se jugará este domingo 24 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Luciano Rubio de Benavente, después de que el Zamora pensara en él para jugarlo en busca de toda la comodidad posible para sus aficionados.

El club zamorano ha informado de que las entradas para aquellos que no sean socios del propio Zamora o del CD Benavente tendrán un precio de 10 euros para los adultos y 5 para los infantiles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  5. 5 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  6. 6 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  7. 7 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  8. 8 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  9. 9 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  10. 10 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ya hay campo para la final de la Copa RFEF entre Unionistas y el Zamora

Ya hay campo para la final de la Copa RFEF entre Unionistas y el Zamora