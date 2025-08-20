Ya hay campo para la final de la Copa RFEF entre Unionistas y el Zamora El partido se jugará este domingo 24 de agosto a las 19:30 horas en el Luciano Rubio de Benavente

Ya hay sede para la final de la fase autonómica de la Copa RFEF, para la que están clasificados Unionistas y el Zamora después de haberse proclamado campeones de los dos grupos de la primera fase.

Ante la imposibilidad de poder jugarla en el Ruta de la Plata, al ser el Zamora el equipo local por su mejor puntuación, debido a que el césped todavía no estaba preparado después de su renovación, los clubes y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol se han tomado unos días para decidir la nueva sede.

El partido se jugará este domingo 24 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Luciano Rubio de Benavente, después de que el Zamora pensara en él para jugarlo en busca de toda la comodidad posible para sus aficionados.

El club zamorano ha informado de que las entradas para aquellos que no sean socios del propio Zamora o del CD Benavente tendrán un precio de 10 euros para los adultos y 5 para los infantiles.