Unionistas destinará la taquilla del Memorial UDS a los afectados por los incendios en la Comunidad

Unionistas de Salamanca se pone al servicio de los afectados por los incendios que estos días golpean a diferentes poblaciones de España, muy especialmente en los focos aparecidos en las provincias de León, Zamora y Salamanca, «a cuyos habitantes mandamos fuerza y ánimo para resistir las embestidas de las llamas».

Para ello, la entidad charra anunció que la recaudación del partido que servirá de Memorial UDS, a disputar el próximo viernes 22 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Reina Sofía de Salamanca y que les mide a la AD Mérida, se destinará para apoyar a las personas y los territorios afectados por el fuego. De igual forma, desde hoy se habilita una hucha solidaria en la tienda del club donde cualquier persona puede contribuir.

Además, en dicho encuentro se homenajeará la labor de los servicios públicos de extinción de incendios, y se pondrá en valor la importancia del patrimonio natural de la región. «También deseamos enviar nuestras más sinceras condolencias a las familias y las personas allegadas de los fallecidos en las labores de extinción de los incendios», concluyó Unionistas en su anuncio.