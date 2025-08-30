Unionistas, interesado en la cesión de Martín Ochoa, delantero del Deportivo El riojano completaría la punta de ataque con Pere Marco y Álex Pachón

Unionistas tiene este sábado contra Osasuna Promesas el debut en la temporada 2025/26 y mientras tanto el club sigue trabajando en los despachos para reforzar el equipo en los últimos días del mercado. Como señaló su entrenador, Oriol Riera, en la previa del choque, están abiertos a esa posibilidad «siempre que sea para mejorar lo que tenemos».

La Voz de Galicia, en una información firmada por Xurxo Fernández, ha adelantado este mismo sábado que el conjunto salmantino está interesado en conseguir la cesión de Martín Ochoa, delantero que pertenece al Deportivo de La Coruña.

El punta riojano, de 20 años, con contrato en vigor hasta 2028, ha realizado la pretemporada con el Fabril y el club deportivista baraja también que siga en el filial, pero no ven con malos ojos que saliera a Unionistas para poder tener minutos en una categoría superior.

En el caso de que finalmente se concrete su llegada, Martín Ochoa compartiría puesto con Pere Marco y Álex Pachón, los dos '9' con los que la plantilla de Oriol Riera comenzará este sábado la temporada.