Unionistas - Osasuna Promesas: arriba el telón en el Reina Sofía

Después de una pretemporada que no pudo culminar con el gran objetivo de haber podido seguir luchando por alcanzar la Copa del Rey tras perder en la final regional de la Copa RFEF contra el Zamora, llega la hora de la verdad para Unionistas. A partir de las 19:30 horas en el Reina Sofía encara una nueva etapa con nuevo entrenador y muy pocos supervivientes de la anterior plantilla, pero con el objetivo claro para evitar errores el pasado: la permanencia, y si puede ser sin los sufrimientos de la pasada campaña, mejor. Será Osasuna Promesas -del que Oriol Riera reconoció en la previa no tener muchos datos- el primer contrincante de la temporada, nada sencillo a priori, como la mayoría de los que se van a encontrar los salmantinos a lo largo de los próximos meses.

El entrenador catalán de Unionistas explicó en la rueda de prensa de este viernes que tenía muy claro el once que iba a alinear de inicio esta tarde, pero habrá que ver si hay alguna modificación respecto a lo visto en los momentos más importantes de la temporada.

De momento, incluyó en la convocatoria a los veinte jugadores disponibles, todos salvo los lesionados Aarón Piñán y Steffan. Incluido un Hugo de Bustos que se ha convertido en el primer canterano del club con dorsal en el primer equipo, que se ha ganado ese derecho por su trabajo a lo largo de estas semanas de verano. A falta de un posible refuerzo en los últimos días de mercado, el técnico afirmó que va a muerte con los componentes de una plantilla en la que tiene diferentes opciones tanto a la hora de apostar por un dibujo como de elaborar el once titular.

Un año más, lo que suceda en el Reina Sofía puede marcar la temporada de Unionistas y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles para estar más cerca del objetivo final. Con un plantel muy joven, pero con la ilusión y la energía que quiere su entrenador que puedan aprovechar para contrarrestar, por ejemplo, la posible inexperiencia de sus pupilos.

Osasuna Promesas -con Mikel Serrano hoy de visitante- ha salido victorioso de allí en sus dos últimas visitas y llega con un refuerzo de última hora: el de Ander Yoldi, que ya estará a las órdenes de Santi Castillejo para el debut liguero.