Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores y técnicos de Unionistas, sobre el césped del Reina Sofía en la presentación del jueves. laya
PREVIA

Unionistas - Osasuna Promesas: arriba el telón en el Reina Sofía

Todos convocados para el debut excepto los dos lesionados: Aarón Piñán y Steffan

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:25

Después de una pretemporada que no pudo culminar con el gran objetivo de haber podido seguir luchando por alcanzar la Copa del Rey tras perder en la final regional de la Copa RFEF contra el Zamora, llega la hora de la verdad para Unionistas. A partir de las 19:30 horas en el Reina Sofía encara una nueva etapa con nuevo entrenador y muy pocos supervivientes de la anterior plantilla, pero con el objetivo claro para evitar errores el pasado: la permanencia, y si puede ser sin los sufrimientos de la pasada campaña, mejor. Será Osasuna Promesas -del que Oriol Riera reconoció en la previa no tener muchos datos- el primer contrincante de la temporada, nada sencillo a priori, como la mayoría de los que se van a encontrar los salmantinos a lo largo de los próximos meses.

El entrenador catalán de Unionistas explicó en la rueda de prensa de este viernes que tenía muy claro el once que iba a alinear de inicio esta tarde, pero habrá que ver si hay alguna modificación respecto a lo visto en los momentos más importantes de la temporada.

De momento, incluyó en la convocatoria a los veinte jugadores disponibles, todos salvo los lesionados Aarón Piñán y Steffan. Incluido un Hugo de Bustos que se ha convertido en el primer canterano del club con dorsal en el primer equipo, que se ha ganado ese derecho por su trabajo a lo largo de estas semanas de verano. A falta de un posible refuerzo en los últimos días de mercado, el técnico afirmó que va a muerte con los componentes de una plantilla en la que tiene diferentes opciones tanto a la hora de apostar por un dibujo como de elaborar el once titular.

Un año más, lo que suceda en el Reina Sofía puede marcar la temporada de Unionistas y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles para estar más cerca del objetivo final. Con un plantel muy joven, pero con la ilusión y la energía que quiere su entrenador que puedan aprovechar para contrarrestar, por ejemplo, la posible inexperiencia de sus pupilos.

Osasuna Promesas -con Mikel Serrano hoy de visitante- ha salido victorioso de allí en sus dos últimas visitas y llega con un refuerzo de última hora: el de Ander Yoldi, que ya estará a las órdenes de Santi Castillejo para el debut liguero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
  2. 2 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
  3. 3 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  4. 4 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  5. 5 Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12
  6. 6 Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar
  7. 7 Una violenta pelea entre dos clanes en el parque de Valhondo acaba en los tribunales de Salamanca
  8. 8 Dos heridos tras sufrir un accidente de madrugada en la Vía Helmántica
  9. 9 Buscyl, un reclamo en Salamanca
  10. 10 El «calvario» de pruebas para que el ganado acuda a Salamaq

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas - Osasuna Promesas: arriba el telón en el Reina Sofía

Unionistas - Osasuna Promesas: arriba el telón en el Reina Sofía