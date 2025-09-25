Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Álvaro Gómez, en el partido del pasado domingo frente al Avilés. LAYA

Unionistas ya tiene horario para su primera visita al Heliodoro Rodríguez López

El equipo de Mario Simón visitará al actual líder del Grupo 1 el sábado 18 de octubre a las 18:30 horas

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:53

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado de manera oficial este jueves los horarios de la 8ª jornada en Primera Federación. En ella, Unionistas visitará por primera vez en su historia el Heliodoro Rodríguez López, un estadio histórico del fútbol español.

Será un encuentro además contra al actual líder del Grupo 1, un Tenerife que hasta ahora ha ganado los cuatro encuentros disputados.

El partido entre el Tenerife y Unionistas ha sido programado para las 18:30 horas (horario peninsular) del sábado 18 de octubre, y será uno de los televisados en Movistar, además del resto de plataformas habituales.

Antes de esa octava jornada, Unionistas tiene que disputar otros tres compromisos: este sábado (18:00 horas) en casa del Arenas Club, y dos seguidos en el Reina Sofía: el sábado 4 a las 18:30 contra el Celta Fortuna y el sábado 11 a las 18:00 frente al Mérida.

 

