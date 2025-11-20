Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del partido entre Unionistas y Bilbao Athletic de este pasado sábado, 1 de noviembre.

El último recurso que le queda a Unionistas para ganar al Bilbao Athletic por alineación indebida

El Juez Único de Competición ha desestimado el recurso presentado por el club blanquinegro y el club estudia si elevar recurso a Apelación

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

El partido correspondiente a la jornada 10 de Liga entre el filial del Athletic Club y Unionistas ha finalizado, 20 días después de celebrarse el duelo, con el empate a 0 que reflejó el marcador. El Juez Único de Competición ha dado a conocer en la jornada de este jueves que desestima el recurso que presentó en su día la entidad del Reina Sofía por una posible alineación indebida del jugador local Aritz Conde, quien permaneció varios minutos en el terreno de juego tras ser expulsado.

De este modo, a Unionistas ya solo le queda mirar a la vía de la Apelación. Y, en este sentido, el club ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de elevar un recurso a este comité.

