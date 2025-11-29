Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El colegiado Roberto Gonzalo revisando una jugada en la pantalla del FVS. OBES

El último recado del árbitro en su acta a Unionistas tras el partido en Ourense

Roberto Gonzalo señala que el encuentro empezó con 3 minutos de retraso por «la tardanza» del club blanquinegro. Algo que ya le había afeado el Juez Disciplinario esta misma semana

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:04

El último recado del árbitro Roberto Gonzalo a Unionistas llegó a través del acta. Tras la polémica arbitral, con dos goles anulados y una expulsión y penalti que cambio el sino del partido en el minuto 89, el trencilla castellano-manchego señaló en su acta que el culpable de la «tardanza» en arrancar el encuentro fue del conjunto de Mario Simón. «El partido comenzó con 3 minutos de retraso debido a la tardanza al salir de vestuarios del equipo visitante Unionistas de Salamanca CF, a pesar de varias advertencias por nuestra parte», ha redactado el árbitro.

Esta anotación llega en la misma semana en la que el Juez Disciplinario Único ya le había tirado de las orejas a Unionistas por este mismo motivo: «Visto el apartado 6 del acta arbitral del referido partido en el que se hace constar que «La primera parte del encuentro ha comenzado con 3 minutos de demora debido a que el Unionistas de Salamanca a pospuesto su salida de vestuarios. Del mismo modo, la segunda parte ha comenzado con 4 minutos de demora debido a que ambos equipos han pospuesto su salida de vestuarios.». Procede recordar al Unionistas de Salamanca CF de la obligación que viene impuesta a los equipos respecto del escrito cumplimiento del horario oficial establecido para el inicio de los encuentros, en el desarrollo de sus dos tiempos, requiriéndose que extreme su diligencia adoptando las medidas necesarias para su debido cumplimiento en los partidos que dispute.

